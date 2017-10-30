Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Додано: Нед 15 лип, 2018 07:56
3.Етап.З 15 липня до 1 серпня до 9.00.В гру можуть вступити ще 10 форумчан.Ставка третього етапу - 300 грн.Задача - вказати курс з діапазоном в 2.50.А ті форумчани,які вступили на перших двох етапах,теж мають оновити свій прогноз і звузити в рамках попереднього діапазону до різниці у 2.50.
Конкурс в конкурсі.Задача - вгадати,коли у звіті ДС готівковий курс в Києві перетне позначку 28.00 на купівлю.Є 17 варіантів відповідей:6 місяців і в кожному 3 декади (окрім липня,де вже 1 декада позаду).Треба вказати декаду місяця.Під першою декадою вважатиметься проміжок з 1 по 10 число включно,2 декада - з 11 по 20 число включно,і 3 декада - з 21 числа і по останній день місяця.В цьому конкурсі приймають участь учасники 1,2 і 3 етапів.Приз переможцю - 500 грн.Якщо буде дві однакові відповіді,то переможцем вважається той,хто вказав правильну відповідь першим.Редагувати відповіді заборонено,тому спочатку подумайте,а тоді пишіть.Якщо не буде жодної правильної відповіді,то,відповідно,і не буде переможця,а приз дістанеться тільки переможцю.
Отже у повідомленнях учасників має бути 2 відповіді.Під пунктом 1) - курс у діапазоні 2.50,під пунктом 2) - в якій декаді якого місяця курс перетне позначку у 28.00 в Києві в зелених буквах на купівлю.
Поїхали.