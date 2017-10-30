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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 15 лип, 2018 07:49
Отже турнірна таблиця після 2 етапу виглядає так.
Курс на 31 грудня.
Алекс2007 - 27.13-29.88
Долярчик - 28.00-30.75
Фейслес - 27.38-30.03
Чай - 29.51-32.26
Вкладчик1234 вибуває,оскільки за 2 тижня так і не оновив прогноз.
Коли ДС в Києві покаже 27.00 на купівлю.
Алекс2007 - 1 декада жовтня
Долярчик - 2 декада вересня
Чай - 3 декада вересня
Фейслес вирішив не брати участь у конкурсі в конкурсі.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 07:56
3.Етап.З 15 липня до 1 серпня до 9.00.В гру можуть вступити ще 10 форумчан.Ставка третього етапу - 300 грн.Задача - вказати курс з діапазоном в 2.50.А ті форумчани,які вступили на перших двох етапах,теж мають оновити свій прогноз і звузити в рамках попереднього діапазону до різниці у 2.50.
Конкурс в конкурсі.Задача - вгадати,коли у звіті ДС готівковий курс в Києві перетне позначку 28.00 на купівлю.Є 17 варіантів відповідей:6 місяців і в кожному 3 декади (окрім липня,де вже 1 декада позаду).Треба вказати декаду місяця.Під першою декадою вважатиметься проміжок з 1 по 10 число включно,2 декада - з 11 по 20 число включно,і 3 декада - з 21 числа і по останній день місяця.В цьому конкурсі приймають участь учасники 1,2 і 3 етапів.Приз переможцю - 500 грн.Якщо буде дві однакові відповіді,то переможцем вважається той,хто вказав правильну відповідь першим.Редагувати відповіді заборонено,тому спочатку подумайте,а тоді пишіть.Якщо не буде жодної правильної відповіді,то,відповідно,і не буде переможця,а приз дістанеться тільки переможцю.
Отже у повідомленнях учасників має бути 2 відповіді.Під пунктом 1) - курс у діапазоні 2.50,під пунктом 2) - в якій декаді якого місяця курс перетне позначку у 28.00 в Києві в зелених буквах на купівлю.
Поїхали.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 08:00
1)29.52-32.02
2)3 декада листопада.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 08:47
Позитивчик написав:
А якщо хтось вибуде з конкурсу з отих п'яти учасників, то можна на їхнє місце "присісти" теж безкоштовно?
Чого організатори конкурсу не відповіли?
Чи можна замість Вкладчик1234 зайняти його безкоштовне місце?
А може, ще й Фейслес вибуває, за неправильно поданий свій прогноз?
Порушення правил конкурсу!
А правила - однакові для всіх!
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Позитивчик
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Додано: Нед 15 лип, 2018 09:32
Якщо учасник буде знаходитись в бані ,чи зможе він оновлювати свій прогноз?
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Перес де Куэльяр
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Додано: Нед 15 лип, 2018 11:05
Перес де Куэльяр написав:
Якщо учасник буде знаходитись в бані ,чи зможе він оновлювати свій прогноз?
Вкладчик1234 не був всі два тижні заблокований.Якщо не помиляюсь,його заблокували у четвер.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 11:06
Позитивчик написав: Позитивчик написав:
А якщо хтось вибуде з конкурсу з отих п'яти учасників, то можна на їхнє місце "присісти" теж безкоштовно?
Чого організатори конкурсу не відповіли?
Чи можна замість Вкладчик1234 зайняти його безкоштовне місце?
Ні.
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Додано: Нед 15 лип, 2018 11:29
tea
А на рахунок порушення правил конкурсу паном Фейслесом?
Теж повинен вибути
Правила - одні для всіх!
Можна запитати у громади, що скажуть?
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Позитивчик
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Додано: Нед 15 лип, 2018 11:56
Позитивчик написав:tea
А на рахунок порушення правил конкурсу паном Фейслесом?
Теж повинен вибути
Правила - одні для всіх!
Можна запитати у громади, що скажуть?
Фейслес дав прогноз на 10 копійок вужчий,ніж треба було.
Звичайно,буде покарання.
Я йому дам дубця і поставлю в куток на гречку.
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