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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 12:54

  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав:Якщо учасник буде знаходитись в бані ,чи зможе він оновлювати свій прогноз?

Вкладчик1234 не був всі два тижні заблокований.Якщо не помиляюсь,його заблокували у четвер.
Це є проблема ,бо можна учасника конкурсу відправити в баню,щоб він вибув з гри ,хоча кожен тягне час до останнього ,щоб дати більш точніший прогноз .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 13:44

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав:Якщо учасник буде знаходитись в бані ,чи зможе він оновлювати свій прогноз?

Вкладчик1234 не був всі два тижні заблокований.Якщо не помиляюсь,його заблокували у четвер.
Це є проблема ,бо можна учасника конкурсу відправити в баню,щоб він вибув з гри ,хоча кожен тягне час до останнього ,щоб дати більш точніший прогноз .

Тут краще перестрахуватись і не порушувати правила форуму.
Абр спочатку дати прогноз,а вже потім буянити. :mrgreen:
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  #<1 ... 19202122
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