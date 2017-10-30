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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 15 лип, 2018 12:54
tea написав: Перес де Куэльяр написав:
Якщо учасник буде знаходитись в бані ,чи зможе він оновлювати свій прогноз?
Вкладчик1234 не був всі два тижні заблокований.Якщо не помиляюсь,його заблокували у четвер.
Це є проблема ,бо можна учасника конкурсу відправити в баню,щоб він вибув з гри ,хоча кожен тягне час до останнього ,щоб дати більш точніший прогноз .
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Додано: Нед 15 лип, 2018 13:44
Перес де Куэльяр написав: tea написав: Перес де Куэльяр написав:
Якщо учасник буде знаходитись в бані ,чи зможе він оновлювати свій прогноз?
Вкладчик1234 не був всі два тижні заблокований.Якщо не помиляюсь,його заблокували у четвер.
Це є проблема ,бо можна учасника конкурсу відправити в баню,щоб він вибув з гри ,хоча кожен тягне час до останнього ,щоб дати більш точніший прогноз .
Тут краще перестрахуватись і не порушувати правила форуму.
Абр спочатку дати прогноз,а вже потім буянити.
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