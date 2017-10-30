|
|
|
Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 15 лип, 2018 12:54
tea написав: Перес де Куэльяр написав:
Якщо учасник буде знаходитись в бані ,чи зможе він оновлювати свій прогноз?
Вкладчик1234 не був всі два тижні заблокований.Якщо не помиляюсь,його заблокували у четвер.
Це є проблема ,бо можна учасника конкурсу відправити в баню,щоб він вибув з гри ,хоча кожен тягне час до останнього ,щоб дати більш точніший прогноз .
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1693
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 587 раз.
- Подякували: 602 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 15 лип, 2018 13:44
Перес де Куэльяр написав: tea написав: Перес де Куэльяр написав:
Якщо учасник буде знаходитись в бані ,чи зможе він оновлювати свій прогноз?
Вкладчик1234 не був всі два тижні заблокований.Якщо не помиляюсь,його заблокували у четвер.
Це є проблема ,бо можна учасника конкурсу відправити в баню,щоб він вибув з гри ,хоча кожен тягне час до останнього ,щоб дати більш точніший прогноз .
Тут краще перестрахуватись і не порушувати правила форуму.
Або спочатку дати прогноз,а вже потім буянити.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14879
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 1818 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 15 лип, 2018 14:11
tea Не викручуйтесь ,Ви самі інколи офтопите в будній день ,то якщо вас заблокують на тиждень ,то як Ви дасте свій прогноз ? сидячи в бані.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1693
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 587 раз.
- Подякували: 602 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 15 лип, 2018 14:17
Перес де Куэльяр написав:tea
Не викручуйтесь ,Ви самі інколи офтопите в будній день ,то якщо вас заблокують на тиждень ,то як Ви дасте свій прогноз ? сидячи в бані.
Я перестрахувався.Даю прогноз в перший день.
Мене часто блокують,але на день.
Не уявляю,як можна порушити правила форуму,щоб заблокували на тиждень.
От зараз і Долярчик заблокований на тиждень.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14879
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 1818 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 15 лип, 2018 14:27
Перес де Куэльяр написав:
хоча кожен тягне час до останнього ,щоб дати більш точніший прогноз .
А сенс на ранньому етапі тягнути до останнього,коли діапазон аж 2.75,а до 31 грудня ще далеко.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14879
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 1818 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 15 лип, 2018 14:37
tea написав:
Я перестрахувався.Даю прогноз в перший день.
Мене часто блокують,але на день.
Не уявляю,як можна порушити правила форуму,щоб заблокували на тиждень.
От зараз і Долярчик заблокований
Напевно, Долярчик - "рука кремля", чи "злісний" форумчанин, що його аж на тиждень блоканули)))
Вкладчик1234, напевно, теж такий)))
Просто "самих злісних" блоканули)))
Що тут скажеш, напевно, "врятували" форум)))
Та що там форум, цілу Україну!)))
-
Позитивчик
-
-
- Повідомлень: 165
- З нами з: 26.01.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 лип, 2018 14:39
tea написав: Перес де Куэльяр написав:tea
Не викручуйтесь ,Ви самі інколи офтопите в будній день ,то якщо вас заблокують на тиждень ,то як Ви дасте свій прогноз ? сидячи в бані.
Я перестрахувався.Даю прогноз в перший день.
Мене часто блокують,але на день.
Не уявляю,як можна порушити правила форуму,щоб заблокували на тиждень.
От зараз і Долярчик заблокований на тиждень.
Але стався випадок коли Вкладчик 1234 ,перебуваючи в банi не дав свiй прогноз ???
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1693
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 587 раз.
- Подякували: 602 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 15 лип, 2018 14:42
Перес де Куэльяр написав: tea написав: Перес де Куэльяр написав:tea
Не викручуйтесь ,Ви самі інколи офтопите в будній день ,то якщо вас заблокують на тиждень ,то як Ви дасте свій прогноз ? сидячи в бані.
Я перестрахувався.Даю прогноз в перший день.
Мене часто блокують,але на день.
Не уявляю,як можна порушити правила форуму,щоб заблокували на тиждень.
От зараз і Долярчик заблокований на тиждень.
Але стався випадок коли Вкладчик 1234 ,перебуваючи в банi не дав свiй прогноз ???
Його заблокували в четвер.До того було 10 днів,щоб дати прогноз.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14879
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 1818 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 15 лип, 2018 14:43
Позитивчик написав:
Напевно, Долярчик - "рука кремля", чи "злісний" форумчанин, що його аж на тиждень блоканули)))
Вкладчик1234, напевно, теж такий)))
Просто "самих злісних" блоканули)))
А Ви знаєте,що тут можуть заблокувати за критику правил модерування.
Тому не критикуйте модерів.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14879
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 1818 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 15 лип, 2018 14:55
Перес де Куэльяр написав: tea написав: Перес де Куэльяр написав:
Якщо учасник буде знаходитись в бані ,чи зможе він оновлювати свій прогноз?
Вкладчик1234 не був всі два тижні заблокований.Якщо не помиляюсь,його заблокували у четвер.
Це є проблема ,бо можна учасника конкурсу відправити в баню,щоб він вибув з гри ,хоча кожен тягне час до останнього ,щоб дати більш точніший прогноз .
Вважаю, що якщо учасник був заблокований на дату закінчення терміну оновлення прогнозу, він має право дати прогноз як тільки зможе без санкцій. Так би мовити поважна причина
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 21268
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1074 раз.
- Подякували: 4718 раз.
-
- Профіль
-
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|