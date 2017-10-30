А хто критикує?
Кажу, що врятували форум, а може й цілу Україну від "злісних" форумчан!)))
Просто побороли цитадель зла!)))
"Зловили й посадили" самих-самих)))
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 15 лип, 2018 15:00
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Додано: Нед 15 лип, 2018 15:06
Позитивчику - я не знаю причин,по яких блокували цих форумчан.
Більш того - я не знаю,на яких гілках вони порушили правила форуму,після чого їх блокували.
Наприклад,про Долярчикову квартиру вже знають навіть на гілках "Нумізматика і філателія".
Додано: Нед 15 лип, 2018 15:22
Дискусійне питання.
Тому виносимо його на голосування серед інших 4 учасників конкурсу.
Питання звучить так:"Чи дозволити Вкладчику1234 в порядку виключення дати свій прогноз після закінчення періоду блокування."Відповіді "Так" або "Ні".
Голосування проводиться до 20 липня до 9.00.Якраз і Долярчик і Вкладник1234 тоді будуть звільнені з-під грат.
Наголошую для всіх - в порядку виключення.Тому на майбутнє приймайте рішення робити пргноз,доки не є заблоковані,або не порушувати правила форуму.
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