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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 15:00

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  tea написав:А Ви знаєте,що тут можуть заблокувати за критику правил модерування.
Тому не критикуйте модерів.

А хто критикує?
Кажу, що врятували форум, а може й цілу Україну від "злісних" форумчан!)))
Просто побороли цитадель зла!)))
"Зловили й посадили" самих-самих)))
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 15:06

Позитивчику - я не знаю причин,по яких блокували цих форумчан.
Більш того - я не знаю,на яких гілках вони порушили правила форуму,після чого їх блокували.
Наприклад,про Долярчикову квартиру вже знають навіть на гілках "Нумізматика і філателія". :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 15:15

Рiшення Модератора Faceless вважаю правильним I справедливим. Дякую.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 15:22

  Перес де Куэльяр написав:Рiшення Модератора Faceless вважаю правильним I справедливим. Дякую.

Дискусійне питання.
Тому виносимо його на голосування серед інших 4 учасників конкурсу.
Питання звучить так:"Чи дозволити Вкладчику1234 в порядку виключення дати свій прогноз після закінчення періоду блокування."Відповіді "Так" або "Ні".
Голосування проводиться до 20 липня до 9.00.Якраз і Долярчик і Вкладник1234 тоді будуть звільнені з-під грат.
Наголошую для всіх - в порядку виключення.Тому на майбутнє приймайте рішення робити пргноз,доки не є заблоковані,або не порушувати правила форуму.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 15:41

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  tea написав:"Чи дозволити Вкладчику1234 в порядку виключення дати свій прогноз після закінчення періоду блокування."Відповіді "Так" або "Ні".

Так
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 16:02

  Перес де Куэльяр написав:Це є проблема ,бо можна учасника конкурсу відправити в баню,щоб він вибув з гри

Саме так Олександр Григорович і писав.Каже - "Чого Ви,Чай і Фейслес,заблокували мої ніки в день,коли мали право прийняти участь безоплатні учасники." :mrgreen:
Олександр Григорович - відомий харківський екстрасенс.По снах передбачає майбутнє.
Каже:"Вгадаю курс з точністю до мілісекунди". :mrgreen:
Ну як його допускати до конкурсу. :wink: Звичайно - прийняли рішення заблокувати два ніка. :mrgreen: Від третього він забув пароль.А від найвідомішого ніка,мабуть,не захотів.
Але потім вирішив дати прогноз на валютній гілці.Якщо прибрати гром і бомби в серпні над Харковом,то прогноз виглядає так:"В серпні буде 27.60,у вересні за три дні дійде до 30,а в грудні до 35."
А хто небудь з форумчан здогадався - який перший і найвідоміший нік Олександра Григоровича. :mrgreen:
tea
 
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  #<1 ... 20212223
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