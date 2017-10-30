1) 28,00-30,50
2) 2 декада листопада
п. с.
... а де можна глянути, що Вкладчик1234 відмовився від конкурсу, чи то він Фейслесу, чи Чаю в приваті написав?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:36
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
1) 28,00-30,50
2) 2 декада листопада
п. с.
... а де можна глянути, що Вкладчик1234 відмовився від конкурсу, чи то він Фейслесу, чи Чаю в приваті написав?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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