1) 28,00-30,50
2) 2 декада листопада
п. с.
... а де можна глянути, що Вкладчик1234 відмовився від конкурсу, чи то він Фейслесу, чи Чаю в приваті написав?
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:36
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
1) 28,00-30,50
2) 2 декада листопада
п. с.
... а де можна глянути, що Вкладчик1234 відмовився від конкурсу, чи то він Фейслесу, чи Чаю в приваті написав?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:18
Я написал через форму связи с администрацией на сайте, пока был в бане
Всё IMHO
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:04
А причину, по якій Ви відмовились, можна дізнатись?(бо конкурс, ніби, до чогось серйозного - не зобов'язує)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:27
Да как-то утратил интерес, и перестал следить за конкурсом.
А потом увидел, что тут есть много желающих. Вот и решил передать эстафету, может кому-то нужнее
Всё IMHO
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:03
Вкладчик1234..... бачите, щось конкурс якось зразу "незадався"...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:21
Прекращайте пораженческие настроения, уже 38,5 тысяч просмотров!!! Надо идти до конца.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:15
Додано: Суб 21 лип, 2018 14:23
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Вчора у вечері зайшов почитати «Контекст…» і натрапив на дискусію стосовно себе. Відповім сюди,оскільки тут живе Чай. Спробую це зробити коротко і максимально обґрунтовано, щоб не псувати діалог цієї теми.
1. Я нікуди не пропав, я пишу на фінансах. Хто хотів чи хоче – знає де мене знайти. Для тих хто не знає: це ось тут viewtopic.php?p=4402752#p4402752 (за одно, посилання на один з останніх прогнозів)
2. чому не пишу в «Контексті…»? Тому що програв суперечку з Вами, шановний Чай, viewtopic.php?p=4074926#p4074926 (знайшов це повідомлення в Улана, в Контексті не знайшов швидко і рити не буду, бо обмежений в часі) і оскільки звик дотримуватися даного слова, то мене там більше не буде. Я й в Улана роки два тому не писав пару місяців, проспоривши Ексайту, якщо пам'ять не зраджує.
3. Чай, я на Вас не образився, просто колись заблокував і я не знав, що коли не бачиш повідомлень, то і в «приват» не дає змоги написати. Заблокував через те, що більше половини повідомлень – не профільних, а в профільних дуже багато хибних суджень (я колись сперечався, зараз ні змоги ні часу не маю). Зараз ситуація не змінилася і мене дивує, звідки в людини, яка скільки часу провела в активних дискусіях на сильному фін форумі, стільки притягнутих за … вуха висновків. Шкода недосвідчених, котрі таке читають.
4. Стосовно мого писання на сусідньому форумі, я пояснював тут viewtopic.php?p=4408137#p4408137 Крім того, є ще один аргумент: там за кілька дописів я став Другом форуму, отримав змогу на рівних спілкуватися з найкращими Гігантами, маю більше 30 підписчиків, жодного разу мене не зачепив ні один троль; а за аналогічні дописи в «Контексті…» за пару хвилин збігалася бригада ніків, які ніколи там особливо і не писали чи не писали взагалі ніде на ресурсі і починали банально ображати, аргументованої дискусії не було, деякі ніки досить професійно, з огляду на психологію боротьби на інтернетресурсах. Перечити і боротися не мав ні часу ні бажання… Мені глибоко … напчихати на протиріччя між адміністраціями ресурсів, але там приємно і корисно.
П.С. і замість підсумку. «Контекст…» насправді серйозно здав. Я навіть не говорю про період Фунтіка-СОВи-Мелефікарума і тд (до речі, Аляка і АС таки ПІДМІНИЛИ), а навіть в порівнянні з 1,5-2 роками тому. Ще недавно там пробував писати ЕХО, далеко не останні реальний валютчик Києва, його звідти та ж «зграя», яку вже згадував, вижила моментально, а на «Курсі» він уже ЗАСЛУЖЕНО Гігант. Більшість відносно старих адекватів (Фріз, Алекс 2007, Продіджі і тд) значно частіше зявляються в Улана. З відносно нових там ще є Сибарит, Искатель, 4х4 але і їх також підтравлюють і Ви,Чай, також. Повірте, коли Искатель чи 4х4 щось пише про МБ,то треба вірити і дякувати а не розводити хіхі-демагогію на кілька сторінок. Не задумувалися, чому найкращим дописом за цей тиждень є цитування шановною Зорькою (яку також умудрялися підтравлювати) допису Вегаса з платної гілки «Курсу»? Куди поділася Агаз 123 і ще кілька досить професійних руйнівників (до яких Юрі 61 і Долярчику з компанією як до неба рачки) і коли знову зявиться? А саме головне, звідки і чому вона прийшла?
Я зараз не маю часу навіть раз в тиждень зайти перечитати (не те що щось писати), тому не буду продовжувати цієї дискусії. По можливості буду писати і на «Курсі» і в Улана, але це буде не часто. А чи зробить хтось на цьому ресурсі висновки з написаного чи витруть за кілька хвилин, або зженуть сюди знову вованів прм-компів-сомілітарків і дрібніший ескорт, оце питання.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Суб 21 лип, 2018 14:58
Добрий день.Відповім тільки на два пункти.
2.Я не укладав з Вами угоди про спір,як і не укладав з іншими.Ви самі в повідомленні написали - якщо Ви не вгадаєте курс і він під нижче,то не будете писати.Питання - а навіщо було таке писати.Навіть якщо не вгадали прогноз,хіба це привід самому писати,що зникнете.Повторю - я з Вами угоди не укладав,бо проти того,щоб за невгаданий прогноз зникати.Завжди читаю Ваші довгі аналітичні повідомлення,завжди ставлю плюс,хоча іноді і не згоден.А коли не згоден,вступаю в дискусію з аргументами.
П.С.Покажіть хоча б одне моє повідомлення,де б я витравлював Іскателя,4*4 або когось іншого.Або може Іскатель і 4*4 нехай знайдуть.Якщо в якомусь повідомленні вони вбачатимуть від мене травлю,то я вибачусь.
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