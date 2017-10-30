Козак-Характерник де?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 22 лип, 2018 19:34
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 22 лип, 2018 19:40
... дійсно, десь пропав ..... може якісь серйозні справи появились, що немає і хвилинки сюди зайти
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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