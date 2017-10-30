Козак-Характерник де?
|
|
|
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 22 лип, 2018 19:34
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 22 лип, 2018 19:40
... дійсно, десь пропав ..... може якісь серйозні справи появились, що немає і хвилинки сюди зайти
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:25
Любі друзі.
Є таке дискусійне питання.
Коли започатковувався конкурс,метою було зібрати як можна більший призовий фонд.Здавалось,що це могло стимулювати приймати в ньому участь.
Виявилось,що бажаючих приймати участь ставкою від 100 грн.немає.
Тоді виникає альтернативна пропозиція.На 4 етапі конкурсу зробити ставку 10 грн і підвищувати її на 10 грн.з кожним етапом.Тоді призовий фонд збереться набагато менший,але й,можливо,бажаючих буде більше.Як думаєте?
Хто готовий прийняти участь у конкурсі з 4 етапу,який стартує 1 серпня,зі ставкою 10 грн.Буде 10 бажаючих?
Додано: Сер 25 лип, 2018 21:41
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
моніторить на моніторах криптобіржі і мувменти
де ж іще
треба спасати КХ бо пропаде ж чоловік
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:23
Вай-вай!
Зовсім збідніла цільова аудиторія!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:53
|