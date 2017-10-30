RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 23242526>
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 19:34

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  Долярчик написав:і що з того?
Козак-Характерник де?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1663
З нами з: 03.12.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 19:40

  Мизантрóп написав:
  Долярчик написав:і що з того?
Козак-Характерник де?

... дійсно, десь пропав :roll:..... може якісь серйозні справи появились, що немає і хвилинки сюди зайти :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4382
З нами з: 19.10.15
Подякував: 167 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:25

Любі друзі.
Є таке дискусійне питання.
Коли започатковувався конкурс,метою було зібрати як можна більший призовий фонд.Здавалось,що це могло стимулювати приймати в ньому участь.
Виявилось,що бажаючих приймати участь ставкою від 100 грн.немає.
Тоді виникає альтернативна пропозиція.На 4 етапі конкурсу зробити ставку 10 грн і підвищувати її на 10 грн.з кожним етапом.Тоді призовий фонд збереться набагато менший,але й,можливо,бажаючих буде більше.Як думаєте?
Хто готовий прийняти участь у конкурсі з 4 етапу,який стартує 1 серпня,зі ставкою 10 грн.Буде 10 бажаючих?
tea
 
Повідомлень: 15106
З нами з: 15.11.08
Подякував: 250 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 21:41

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  Долярчик написав:може якісь серйозні справи появились, що немає і хвилинки сюди зайти


моніторить на моніторах криптобіржі і мувменти :)
де ж іще :)
треба спасати КХ бо пропаде ж чоловік
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2490
З нами з: 01.06.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:23

  tea написав:Любі друзі.
Є таке дискусійне питання.
Коли започатковувався конкурс,метою було зібрати як можна більший призовий фонд.Здавалось,що це могло стимулювати приймати в ньому участь.
Виявилось,що бажаючих приймати участь ставкою від 100 грн.немає.
Тоді виникає альтернативна пропозиція.На 4 етапі конкурсу зробити ставку 10 грн і підвищувати її на 10 грн.з кожним етапом.Тоді призовий фонд збереться набагато менший,але й,можливо,бажаючих буде більше.Як думаєте?
Хто готовий прийняти участь у конкурсі з 4 етапу,який стартує 1 серпня,зі ставкою 10 грн.Буде 10 бажаючих?

Вай-вай!
Зовсім збідніла цільова аудиторія!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18708
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1993 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:53

  Frant написав:Вай-вай!
Зовсім збідніла цільова аудиторія!

Можливо.Але конкурс продовжується. :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 15106
З нами з: 15.11.08
Подякував: 250 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:50

а де є останні валідні правила?
із корекцією
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2490
З нами з: 01.06.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 20:03

  greenozon написав:а де є останні валідні правила?
із корекцією

Правила на 1 сторінці.Поки що нічого не змінювалось.
Правила 3 етапу були оприлюднені 15 липня.
Ласкаво просимо!!!
Якщо щось буде незрозуміло - питайте.
Правила прості,як койка в Запорізькому психдиспансері. :mrgreen:
Востаннє редагувалось tea в Чет 26 лип, 2018 21:00, всього редагувалось 2 разів.
tea
 
Повідомлень: 15106
З нами з: 15.11.08
Подякував: 250 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:50

Пару запитань
1)
  tea написав:Мета конкурсу - вгадати курс купівлі долара Гагаріним 31 грудня 2018 року,який світитиметься на сайті в 9.00.

де це? дайте урл в правило

2) де є остання актуальна таблиця із учасниками - прохання додати в 1ий пост (читати і аналізувати 25 сторінок щось забагато..)

3) яка зараз ставка? ставка робиться ще в 3ій чи вже в 4ий період
(ідея - підсвічувати грубим шрифтом в правилах актуальний період гри)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2490
З нами з: 01.06.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:13

  greenozon написав:Пару запитань
1)
  tea написав:Мета конкурсу - вгадати курс купівлі долара Гагаріним 31 грудня 2018 року,який світитиметься на сайті в 9.00.

де це? дайте урл в правило



http://kurs.kharkov.com
tea
 
Повідомлень: 15106
З нами з: 15.11.08
Подякував: 250 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 23242526>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Крупнейший банк уходит из "Драгон Капитал"
petr_petrov_web » Пон 30 жов, 2017 17:22
0 1009
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 жов, 2017 17:22
petr_petrov_web

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron