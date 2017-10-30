Козак-Характерник де?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 22 лип, 2018 19:34
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 22 лип, 2018 19:40
... дійсно, десь пропав ..... може якісь серйозні справи появились, що немає і хвилинки сюди зайти
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:25
Любі друзі.
Є таке дискусійне питання.
Коли започатковувався конкурс,метою було зібрати як можна більший призовий фонд.Здавалось,що це могло стимулювати приймати в ньому участь.
Виявилось,що бажаючих приймати участь ставкою від 100 грн.немає.
Тоді виникає альтернативна пропозиція.На 4 етапі конкурсу зробити ставку 10 грн і підвищувати її на 10 грн.з кожним етапом.Тоді призовий фонд збереться набагато менший,але й,можливо,бажаючих буде більше.Як думаєте?
Хто готовий прийняти участь у конкурсі з 4 етапу,який стартує 1 серпня,зі ставкою 10 грн.Буде 10 бажаючих?
Додано: Сер 25 лип, 2018 21:41
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
моніторить на моніторах криптобіржі і мувменти
де ж іще
треба спасати КХ бо пропаде ж чоловік
+50грн !
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Додано: Чет 26 лип, 2018 12:23
Вай-вай!
Зовсім збідніла цільова аудиторія!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:53
Додано: Чет 26 лип, 2018 19:50
а де є останні валідні правила?
із корекцією
+50грн !
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Додано: Чет 26 лип, 2018 20:03
Правила на 1 сторінці.Поки що нічого не змінювалось.
Правила 3 етапу були оприлюднені 15 липня.
Ласкаво просимо!!!
Якщо щось буде незрозуміло - питайте.
Правила прості,як койка в Запорізькому психдиспансері.
Востаннє редагувалось tea в Чет 26 лип, 2018 21:00, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:50
Пару запитань
1)
де це? дайте урл в правило
2) де є остання актуальна таблиця із учасниками - прохання додати в 1ий пост (читати і аналізувати 25 сторінок щось забагато..)
3) яка зараз ставка? ставка робиться ще в 3ій чи вже в 4ий період
(ідея - підсвічувати грубим шрифтом в правилах актуальний період гри)
+50грн !
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:13
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