topic216630.html?start=200
Турнірна таблиця після 2 етапу - вгорі.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:16
topic216630.html?start=200
Турнірна таблиця після 2 етапу - вгорі.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:18
3 етап закінчується 1 серпня до 9.00.Ставка 3 етапу - 300 грн.
Є ще конкурс в конкурсі для учасників 3 етапу.Там приз переможцю - 500 грн.
Я підсвічувати в правилах не можу,бо не є модератором і не маю доступу до старих повідомлень,щоб редагувати.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:24
Пропоную додати це посилання в правила
зайшов глянути на точку в гугло карті - посміхнувся
+50грн !
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:29
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
якщо ви автор допису, то чому не можна його міняти із часом?
просто ділюсь досвідом як ідуть гілки на інфих форумах
зазвичай 1й пост центровий (якірний), в ньому вся актуалка, таблиця, участинки ітд - інфа оновлюється автором гілки (вами?)
все решта - дискусія
+50грн !
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:30
Ми на валютній гілці знаємо Гагаріна вже з 10 років.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:34
Не під кожним повідомленням залишається пункт "редагувати".Тільки під останніми.Я не маю доступу до 1 повідомлення,щоб його редагувати.
Ті учасники,які вже приймають участь,знають турнірну таблицю і знають,що кожний етап триває 2 тижні.
Знову ж таки,по причині того,що я не є модератором,я не можу вставити актуальну таблицю на 1 сторінку,хоча так би було,можливо,і зручніше.
Тому все йде як жива гілка.
Додано: Суб 28 лип, 2018 20:52
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
....коротше, Я б таки радив понизити вступні ставки до 10грн і збільшити бажаючих до 20-ти учасників!
1)...хто "за"?
2)...хто "проти"?
3)...ваші варіанти?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 29 лип, 2018 15:01
... а хто вирішив "без змін"???
- чи може багато охочих просто ХЛИНУЛИ на отих 300грн вступних?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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