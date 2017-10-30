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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:16

  greenozon написав:2) де є остання актуальна таблиця із учасниками - прохання додати в 1ий пост (читати і аналізувати 25 сторінок щось забагато..)


topic216630.html?start=200
Турнірна таблиця після 2 етапу - вгорі.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:18

  greenozon написав:3) яка зараз ставка? ставка робиться ще в 3ій чи вже в 4ий період
(ідея - підсвічувати грубим шрифтом в правилах актуальний період гри)

3 етап закінчується 1 серпня до 9.00.Ставка 3 етапу - 300 грн.
Є ще конкурс в конкурсі для учасників 3 етапу.Там приз переможцю - 500 грн.
Я підсвічувати в правилах не можу,бо не є модератором і не маю доступу до старих повідомлень,щоб редагувати.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:24

Пропоную додати це посилання в правила

зайшов глянути на точку в гугло карті - посміхнувся
http://prntscr.com/kbv3o1
:)
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:29

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  tea написав:і не маю доступу до старих повідомлень,щоб редагувати.


якщо ви автор допису, то чому не можна його міняти із часом?
http://prntscr.com/kbv5i7

просто ділюсь досвідом як ідуть гілки на інфих форумах
зазвичай 1й пост центровий (якірний), в ньому вся актуалка, таблиця, участинки ітд - інфа оновлюється автором гілки (вами?)
все решта - дискусія
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:30

  greenozon написав:Пропоную додати це посилання в правила

зайшов глянути на точку в гугло карті - посміхнувся
http://prntscr.com/kbv3o1
:)

Ми на валютній гілці знаємо Гагаріна вже з 10 років.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:34

  greenozon написав:
  tea написав:і не маю доступу до старих повідомлень,щоб редагувати.


якщо ви автор допису, то чому не можна його міняти із часом?
http://prntscr.com/kbv5i7

просто ділюсь досвідом як ідуть гілки на інфих форумах
зазвичай 1й пост центровий (якірний), в ньому вся актуалка, таблиця, участинки ітд - інфа оновлюється автором гілки (вами?)
все решта - дискусія

Не під кожним повідомленням залишається пункт "редагувати".Тільки під останніми.Я не маю доступу до 1 повідомлення,щоб його редагувати.
Ті учасники,які вже приймають участь,знають турнірну таблицю і знають,що кожний етап триває 2 тижні.
Знову ж таки,по причині того,що я не є модератором,я не можу вставити актуальну таблицю на 1 сторінку,хоча так би було,можливо,і зручніше.
Тому все йде як жива гілка.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 20:52

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

....коротше, Я б таки радив понизити вступні ставки до 10грн і збільшити бажаючих до 20-ти учасників!
1)...хто "за"?
2)...хто "проти"?
3)...ваші варіанти?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 13:18

Долярчик
Поки що залишаємо без змін.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 15:01

  tea написав:Долярчик
Поки що залишаємо без змін.

... а хто вирішив "без змін"???
- чи може багато охочих просто ХЛИНУЛИ на отих 300грн вступних? :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 18:59

  Долярчик написав:
  tea написав:Долярчик
Поки що залишаємо без змін.

... а хто вирішив "без змін"???
- чи може багато охочих просто ХЛИНУЛИ на отих 300грн вступних? :D

Я запропонував дискусію про можливе зменшення внесків,але вона поки що залишилась без відгуків.
Тому поки що залишаємо все в силі.
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