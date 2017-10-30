Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Йдемо на такий крок - знижуємо ставки.
Ставка 4 етапу - 10 грн.
5 етап - 20 грн
6 етап - 30 грн
7 етап - 40 грн
8 етап - 50 грн
9 етап - 60 грн
10 етап - 70 грн
11 етап - 80 грн.
|
|
|
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 30 лип, 2018 19:03
Йдемо на такий крок - знижуємо ставки.
Ставка 4 етапу - 10 грн.
5 етап - 20 грн
6 етап - 30 грн
7 етап - 40 грн
8 етап - 50 грн
9 етап - 60 грн
10 етап - 70 грн
11 етап - 80 грн.
Додано: Пон 30 лип, 2018 19:27
tea
... непогано, ще б озвучили, скільки учасників мають право приймати участь?
(ну і по-новій розрекламуйте/розкидайте це по різних гілках)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 30 лип, 2018 19:42
|