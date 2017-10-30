Йдемо на такий крок - знижуємо ставки.
Ставка 4 етапу - 10 грн.
5 етап - 20 грн
6 етап - 30 грн
7 етап - 40 грн
8 етап - 50 грн
9 етап - 60 грн
10 етап - 70 грн
11 етап - 80 грн.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 30 лип, 2018 19:03
Йдемо на такий крок - знижуємо ставки.
Ставка 4 етапу - 10 грн.
5 етап - 20 грн
6 етап - 30 грн
7 етап - 40 грн
8 етап - 50 грн
9 етап - 60 грн
10 етап - 70 грн
11 етап - 80 грн.
Додано: Пон 30 лип, 2018 19:27
tea
... непогано, ще б озвучили, скільки учасників мають право приймати участь?
(ну і по-новій розрекламуйте/розкидайте це по різних гілках)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 30 лип, 2018 19:42
Додано: Вів 31 лип, 2018 07:33
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Оновлення: 27.38-29.88
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:48
Додано: Вів 31 лип, 2018 23:57
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
1) 27.37 - 29.87
2) c 28-ю сложнее, но чтоб не повторяться - 1 декада ноября.
Додано: Сер 01 сер, 2018 07:22
Отже турнірна таблиця після 3 етапу виглядає так.
Курс на 31 грудня
Алекс2007 - 27.37-29.87
Фейслес - 27.38-29.88
Долярчик - 28.00-30.50
Чай - 29.52-32.02
Коли ДС покаже 28.00 на купівлю в Києві
Алекс2007 - 1 декада листопада
Долярчик - 2 декада листопада
Чай - 3 декада листопада
Додано: Сер 01 сер, 2018 07:28
4.Етап.З 1 серпня до 15 серпня до 9.00.В гру вступають нові 10 учасників.Ставка для нових - 10 грн.Задача - вказати курс з діапазоном у 2.25 грн.А учасники,які вступили на перших етапах,теж мають оновити свої прогнози і звузити до 2.25 в межах попереднього діапазону.
Конкурс в конкурсі.Задача - вгадати,коли у звіті ДС готівковий курс в Києві перетне позначку 29.00 на купівлю.Є 15 варіантів відповідей:5 місяців і в кожному 3 декади.Треба вказати декаду місяця.Під першою декадою вважатиметься проміжок з 1 по 10 число включно,2 декада - з 11 по 20 число включно,і 3 декада - з 21 числа і по останній день місяця.В цьому конкурсі приймають участь учасники 1,2,3 і 4 етапів.Приз переможцю - 100 грн.Якщо буде дві однакові відповіді,то переможцем вважається той,хто вказав правильну відповідь першим.Редагувати відповіді заборонено,тому спочатку подумайте,а тоді пишіть.Якщо не буде жодної правильної відповіді,то,відповідно,і не буде переможця,а приз дістанеться тільки переможцю.
Отже у повідомленнях учасників має бути 2 відповіді.Під пунктом 1) - курс у діапазоні 2.25,під пунктом 2) - в якій декаді якого місяця курс перетне позначку у 29.00 в Києві в зелених буквах на купівлю.
Поїхали.
Додано: Сер 01 сер, 2018 07:40
А кому зараз легко?
Подивіться на валютний ринок,хто ще місяць назад думав,що курс буде вже практично 27.00 в кінці липня.
Коли ми давали прогнози у 1 конкурсу в конкурсі,де мали вгадати декаду,коли курс перетне 27.00 в Києві,то прогнозували щонайменше на вересень.
Зараз теж багато невідомого - чи підніме Гройсман ціну на газ,чи отримає Україна транш від МВФ,якщо отримає,то в якому місяці.
Від всіх ціх факторів залежить - коли курс перетне спочатку позначку у 28.00,а потім позначку у 29.00.
У Вас з Фейслесом прогнози практично рівні,різниця в копійку.
У серпні курс може Вас наздогнати і ввійде у Ваш діапазон.Тоді Вам доведеться йти "по течії".
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