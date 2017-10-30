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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 07:51

  tea написав:1)29.53-31.78
2)1 декада грудня

... "нєпонялс" ©
...в правилах, начебто, писало давати свої прогнози починаючи ПІСЛЯ ДЕВ'ЯТОЇ години ранку, чи ні? :shock: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:00

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

1) 28,00-30,25
2) 2 декада грудня
(Чай - завжди перший дає свій прогноз, відповідно і шанси внього більші на "конкурс в конкурсі" :mrgreen:)
... але то таке :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:13

  Долярчик написав:(Чай - завжди перший дає свій прогноз, відповідно і шанси внього більші на "конкурс в конкурсі" :mrgreen:)

У 2 конкурсу в конкурсі я давав прогноз 15 липня,коли курс був 26.25.
Алекс2007 давав прогноз вчора,коли курс був 26.95.
То в кого більші шанси?В того,хто першим дасть,чи в того,хто буде чекати до останнього.
Думаю,що і в другому конкурсу в конкурсі переможця не буде,бо 28.00 буде раніше,ніж вказали всі троє.
Але час покаже. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:28

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  tea написав:Думаю,що і в другому конкурсу в конкурсі переможця не буде,

... а що 27 вже "мелькало" в зелених буквах? (а то Я не завжди уважно слідкую) :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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