... "нєпонялс" ©
...в правилах, начебто, писало давати свої прогнози починаючи ПІСЛЯ ДЕВ'ЯТОЇ години ранку, чи ні?
|
|
|
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 01 сер, 2018 07:51
... "нєпонялс" ©
...в правилах, начебто, писало давати свої прогнози починаючи ПІСЛЯ ДЕВ'ЯТОЇ години ранку, чи ні?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 01 сер, 2018 08:00
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
1) 28,00-30,25
2) 2 декада грудня
(Чай - завжди перший дає свій прогноз, відповідно і шанси внього більші на "конкурс в конкурсі" )
... але то таке
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 01 сер, 2018 08:13
У 2 конкурсу в конкурсі я давав прогноз 15 липня,коли курс був 26.25.
Алекс2007 давав прогноз вчора,коли курс був 26.95.
То в кого більші шанси?В того,хто першим дасть,чи в того,хто буде чекати до останнього.
Думаю,що і в другому конкурсу в конкурсі переможця не буде,бо 28.00 буде раніше,ніж вказали всі троє.
Але час покаже.
Додано: Сер 01 сер, 2018 08:28
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
... а що 27 вже "мелькало" в зелених буквах? (а то Я не завжди уважно слідкую)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
|