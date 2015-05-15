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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 3132333435 ... 37>
Повідомлення Додано: Сер 15 сер, 2018 19:41

  tea написав:5.Етап.З 15 серпня до 1 вересня до 9.00.В гру вступають 10 учасників.Ставка - 20 грн.Задача - вказати курс з діапазоном у 2.00.А учасники з попередніх етапів теж звужують свої прогнози до різниці в 2 грн в межах попереднього діапазону.

Конкурс в конкурсі.
Задача - вгадати який буде обсяг ЗВР в Україні станом на 1 грудня 2018 року.Приз - 100 грн.
Варіанти відповідей.
а)вище 19 млрд.дол.
б)18.5-19
в)18-18.5
г)17.5-18
д)17-17.5
е)16.5-17
ж)16-16.5
з)15.5-16
і)15-15.5
к)менше 15 млрд.дол.

е)16.5-17
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 сер, 2018 19:44

  Faceless написав:
  tea написав:5.Етап.З 15 серпня до 1 вересня до 9.00.В гру вступають 10 учасників.Ставка - 20 грн.Задача - вказати курс з діапазоном у 2.00.А учасники з попередніх етапів теж звужують свої прогнози до різниці в 2 грн в межах попереднього діапазону.

Конкурс в конкурсі.
Задача - вгадати який буде обсяг ЗВР в Україні станом на 1 грудня 2018 року.Приз - 100 грн.
Варіанти відповідей.
а)вище 19 млрд.дол.
б)18.5-19
в)18-18.5
г)17.5-18
д)17-17.5
е)16.5-17
ж)16-16.5
з)15.5-16
і)15-15.5
к)менше 15 млрд.дол.

е)16.5-17

Відповідь має містити 2 пункти.
1)курс з діапазоном 2 грн.
2)конкурс в конкурсі.
Додайте,будь-ласка,і 1 пункт.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 сер, 2018 21:08

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

1) 28,00-30,00
2) д)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 15 сер, 2018 21:10

  tea написав:
  tea написав:Отже турнірна таблиця після 4 етапу виглядає так.
Курс на 31 грудня
Алекс2007 - 27.62-29.87
Фейслес - 27.51-29.76
Долярчик - 28.00-30.25
Чай - 29.53-31.78

Гагарін станом на зара.
27.68/27.80

http://kurs.kharkov.com
І це ще ж літо не закінчилось. :shock: :shock: :shock:

.... нічого, треба вірити в нашу всімпотрібну! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 16 сер, 2018 08:37

  Долярчик написав:
  tea написав:
  tea написав:Отже турнірна таблиця після 4 етапу виглядає так.
Курс на 31 грудня
Алекс2007 - 27.62-29.87
Фейслес - 27.51-29.76
Долярчик - 28.00-30.25
Чай - 29.53-31.78

Гагарін станом на зара.
27.68/27.80

http://kurs.kharkov.com
І це ще ж літо не закінчилось. :shock: :shock: :shock:

.... нічого, треба вірити в нашу всімпотрібну! :D

Вперше за всі етапи конкурсів я не дав прогноз в перший день.Трохи почекаю.Поки що не визначився - звідки відрізати 25 копійок.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 сер, 2018 09:58

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  tea написав:Відповідь має містити 2 пункти.
1)курс з діапазоном 2 грн.
2)конкурс в конкурсі.
Додайте,будь-ласка,і 1 пункт.

1. 27.66 - 29.66
2. е)16.5-17
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 сер, 2018 10:23

  Faceless написав:1. 27.66 - 29.66

Ризикований крок :shock: .Ви знову зрізали частину вгорі.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 сер, 2018 10:44

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

....Я, звичайно ДИКО вибачаюсь(був тоді в бані на той момент, а потім трохи призабув.... але! ) але бачу ПРЯМЕ порушення правил конкурсу паном Фейслесом!
... в правилах ЧІТКО вказано подати прогноз ДО 9 НУЛЬ-НУЛЬ!

Повідомлення Додано: Сер 15 сер, 2018 09:06
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Трохи запізнився
Оновлення: 27.51-29.76

.... то що, Чай знову "дасть дубця" п. Фейслесу, чи виключить його з конкурсу? :wink:

... чи винесемо це на загальне опитування?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 16 сер, 2018 10:46

  Долярчик написав:....Я, звичайно ДИКО вибачаюсь(був тоді в бані на той момент, а потім трохи призабув.... але! ) але бачу ПРЯМЕ порушення правил конкурсу паном Фейслесом!
... в правилах ЧІТКО вказано подати прогноз ДО 9 НУЛЬ-НУЛЬ!

Повідомлення Додано: Сер 15 сер, 2018 09:06
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Трохи запізнився
Оновлення: 27.51-29.76

.... то що, Чай знову "дасть дубця" п. Фейслесу, чи виключить його з конкурсу? :wink:

... чи винесемо це на загальне опитування?

Дам дубця. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 сер, 2018 10:50

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  tea написав:Дам дубця.

... тоді, викласти тут відео шмагання :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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