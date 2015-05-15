Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

tea написав:5.Етап.З 15 серпня до 1 вересня до 9.00.В гру вступають 10 учасників.Ставка - 20 грн.Задача - вказати курс з діапазоном у 2.00.А учасники з попередніх етапів теж звужують свої прогнози до різниці в 2 грн в межах попереднього діапазону.
Конкурс в конкурсі.
Задача - вгадати який буде обсяг ЗВР в Україні станом на 1 грудня 2018 року.Приз - 100 грн.
Варіанти відповідей.
а)вище 19 млрд.дол.
б)18.5-19
в)18-18.5
г)17.5-18
д)17-17.5
е)16.5-17
ж)16-16.5
з)15.5-16
і)15-15.5
к)менше 15 млрд.дол.
е)16.5-17