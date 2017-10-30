Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 16 сер, 2018 12:53
Завтра будемо підводити підсумки другого конкурса в конкурсі,де ми прогнозували,коли ДС покаже 28.00 на купівлю в Києві.
Провидець пише,що завтра буде 28.00
tea
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Додано: Чет 16 сер, 2018 12:56
tea написав: Faceless написав:
1. 27.66 - 29.66
Ризикований крок
.Ви знову зрізали частину вгорі.
Як я бачу, не один я такий ризикований. Думаю, Алекс2007 теж трохи підніме знизу
Faceless
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Додано: Чет 16 сер, 2018 12:58
Faceless написав: tea написав: Faceless написав:
1. 27.66 - 29.66
Ризикований крок
.Ви знову зрізали частину вгорі.
Як я бачу, не один я такий ризикований. Думаю, Алекс2007 теж трохи підніме знизу
Алекс 2007 якраз піднявся знизу на всі 25 копійок,а верхню планку залишив.І це на минулому етапі.
tea
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Додано: Чет 16 сер, 2018 13:00
tea написав: Faceless написав: tea написав:
Ризикований крок
.Ви знову зрізали частину вгорі.
Як я бачу, не один я такий ризикований. Думаю, Алекс2007 теж трохи підніме знизу
Алекс 2007 якраз піднявся знизу на всі 25 копійок,а верхню планку залишив.І це на минулому етапі.
В сенсі думаю що трохи - це не на всі 25
Faceless
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Додано: Чет 16 сер, 2018 13:04
Faceless написав: tea написав: Faceless написав:
Як я бачу, не один я такий ризикований. Думаю, Алекс2007 теж трохи підніме знизу
Алекс 2007 якраз піднявся знизу на всі 25 копійок,а верхню планку залишив.І це на минулому етапі.
В сенсі думаю що трохи - це не на всі 25
Прогноз Алекса2007 після 4 етапу - 27.62-29.87.
Станом на момент Гагарін купує по 27.88.
Тому й думаю,що Алекс2007 до 1 вересня підніметься знизу на 25 копійок,тобто напише 27.87-29.87.
А Ви ж частину вгорі прибрали і частину знизу.
Тому я й пишу,що ризикуєте,коли опускаєте верхню планку.
tea
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Додано: П'ят 17 сер, 2018 09:36
Гагарін 28.00/28.20
http://kurs.kharkov.com
Отже курс купівлі Гагаріна вже ввійшов в діапазон трьох з чотирьох учасників конкурсу.
tea
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Додано: П'ят 17 сер, 2018 09:46
Харьковчане, просветите - кто такой Гагарин ?
mustbe
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Додано: П'ят 17 сер, 2018 09:50
mustbe написав:
Харьковчане, просветите - кто такой Гагарин ?
Спекулянт і барига.
Сидить біля Благов.собору і продає долари попам Московського партірахату.
Сайт обмінки я кинув вище.
tea
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Додано: П'ят 17 сер, 2018 10:46
Також пропоную приймати участь у госуванні
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4432448#p4432448
(без призового фонду)
Faceless
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Додано: П'ят 17 сер, 2018 12:18
tea написав:
Коли ДС покаже 28.00 на купівлю в Києві
Алекс2007 - 1 декада листопада
Долярчик - 2 декада листопада
Чай - 3 декада листопада
ДС сьогодні показав 28.00 на купівлю в Києві.
Валютный рынок в контексте
Підводимо підсумки другого конкурса в конкурсі.
Ніхто не вгадав,тому переможця немає.
tea
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