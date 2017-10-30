Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

tea написав:Доброго дня. Вітаю всіх на гілці,де протягом найближчих 6 місяців буде цікаво. Ви хочете спрогнозувати готівковий курс долара на 31 грудня і отримати за це грошову винагороду? Тоді Вам сюди. Конкурс буде складатись з 12 етапів,в яких приймуть участь від 125 до 130 форумчан. Більш детальні умови конкурсу будуть оприлюднені завтра. П.С.Дякую Фейслесу,який погодився допомагати в організації конкурсу. П.П.С.Дякую адміністрації фінанс.уа,яка дала згоду,щоб цей конкурс відбувся.
Через Приват:
Через iPay:
зробіть щось схоже з ціною на Біткоїн, буде значно більше учасників, і я в їх числі
тут бы с гривной разобраться, а Вы со своим битком. Ни у кого 20 грн нет - все бедные с $$$, на третьей стадии бедности. Может, правда, ждут пика для слива, после чего вступят в игру. Хотя бы уже с кредитного лимита взяли 2 червонца.
Alex2007 написав:тут бы с гривной разобраться, а Вы со своим битком. Ни у кого 20 грн нет - все бедные с $$$, на третьей стадии бедности. Может, правда, ждут пика для слива, после чего вступят в игру. Хотя бы уже с кредитного лимита взяли 2 червонца.
Так що цікаво - вже проведено декілька конкурсів в конкурсі з призовими фондами.Навіть чисто з фінансової сторони краще один раз зайти в конкурс і намагатись виграти у декількох.
Alex2007 написав:тут бы с гривной разобраться, а Вы со своим битком. Ни у кого 20 грн нет - все бедные с $$$, на третьей стадии бедности. Может, правда, ждут пика для слива, после чего вступят в игру. Хотя бы уже с кредитного лимита взяли 2 червонца.
Алекс - не забудьте дати прогноз до кінця місяця. Давати вже можете сьогодні,бо,думаю,Ви підніметесь на всі 25 копійок знизу. Хіба ні? Це я ще можу потягнути час. Якщо Провидець курнув ганджубасу,йому ввиділось 28.50 на кінець серпня і він вгадає,то я теж відріжу 25 копійок знизу. Тому тільки мені є сенс чекати до останнього дня.