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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 3334353637>
Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 18:52

  Faceless написав:Також пропоную приймати участь у госуванні https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4432448#p4432448
(без призового фонду)

... Я думаю, що і тут така табличка, як там, була б дуже доречна! :wink:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 28 сер, 2018 10:44

  tea написав:Доброго дня.
Вітаю всіх на гілці,де протягом найближчих 6 місяців буде цікаво.
Ви хочете спрогнозувати готівковий курс долара на 31 грудня і отримати за це грошову винагороду?
Тоді Вам сюди.
Конкурс буде складатись з 12 етапів,в яких приймуть участь від 125 до 130 форумчан.
Більш детальні умови конкурсу будуть оприлюднені завтра.
П.С.Дякую Фейслесу,який погодився допомагати в організації конкурсу.
П.П.С.Дякую адміністрації фінанс.уа,яка дала згоду,щоб цей конкурс відбувся.

Через Приват:
Зображення

Через iPay:
Зображення


зробіть щось схоже з ціною на Біткоїн, буде значно більше учасників, і я в їх числі :)
2002max
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Повідомлення Додано: Вів 28 сер, 2018 13:25

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

тут бы с гривной разобраться, а Вы со своим битком. :D
Ни у кого 20 грн нет - все бедные с $$$, на третьей стадии бедности. :mrgreen: :lol: Может, правда, ждут пика для слива, после чего вступят в игру.
Хотя бы уже с кредитного лимита взяли 2 червонца. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 28 сер, 2018 18:49

  Alex2007 написав:тут бы с гривной разобраться, а Вы со своим битком. :D
Ни у кого 20 грн нет - все бедные с $$$, на третьей стадии бедности. :mrgreen: :lol: Может, правда, ждут пика для слива, после чего вступят в игру.
Хотя бы уже с кредитного лимита взяли 2 червонца. :lol:

Так що цікаво - вже проведено декілька конкурсів в конкурсі з призовими фондами.Навіть чисто з фінансової сторони краще один раз зайти в конкурс і намагатись виграти у декількох.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 сер, 2018 18:54

  2002max написав:зробіть щось схоже з ціною на Біткоїн, буде значно більше учасників, і я в їх числі :)

А Вам прогнозувати курс не цікаво?
Ви маєте можливість зайти в конкурс з будь-якого етапу.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 сер, 2018 18:56

  Alex2007 написав:тут бы с гривной разобраться, а Вы со своим битком. :D
Ни у кого 20 грн нет - все бедные с $$$, на третьей стадии бедности. :mrgreen: :lol: Может, правда, ждут пика для слива, после чего вступят в игру.
Хотя бы уже с кредитного лимита взяли 2 червонца. :lol:

Алекс - не забудьте дати прогноз до кінця місяця.
Давати вже можете сьогодні,бо,думаю,Ви підніметесь на всі 25 копійок знизу.
Хіба ні? :wink:
Це я ще можу потягнути час.
Якщо Провидець курнув ганджубасу,йому ввиділось 28.50 на кінець серпня і він вгадає,то я теж відріжу 25 копійок знизу.
Тому тільки мені є сенс чекати до останнього дня.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 сер, 2018 20:54

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  tea написав:Якщо Провидець
вгадає
то я теж відріжу


...не гарячкуйте так! :mrgreen:
....якщо Провидець вгадає курс на кінець року, то ми всі будемо....... відрізати :mrgreen:
... курс 35 ніхто з теперішніх учасників не написав!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 28 сер, 2018 21:00

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  2002max написав:зробіть щось схоже з ціною на Біткоїн, буде значно більше учасників, і я в їх числі

Не дуже зрозумів. Додати адресу для біткону (біткойн кеш, ефіру, що там іще)? Не питання. 12pbrXaRCpwEroRo5nS6DuXKPT65j4pwCi
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 сер, 2018 23:01

  Faceless написав:
  2002max написав:зробіть щось схоже з ціною на Біткоїн, буде значно більше учасників, і я в їх числі

Не дуже зрозумів. Додати адресу для біткону (біткойн кеш, ефіру, що там іще)? Не питання. 12pbrXaRCpwEroRo5nS6DuXKPT65j4pwCi

Я так зрозумів,що форумчанин пропонує,щоб в новому конкурсі ми вгадували курс біткоїна,наприклад,через півроку.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 сер, 2018 09:09

  Faceless написав:
  2002max написав:зробіть щось схоже з ціною на Біткоїн, буде значно більше учасників, і я в їх числі

Не дуже зрозумів. Додати адресу для біткону (біткойн кеш, ефіру, що там іще)? Не питання. 12pbrXaRCpwEroRo5nS6DuXKPT65j4pwCi


Карбованець ще додайте, підтримайте відчизняний проект :D
Ви только уточните, что 12pbrXaRCpwEroRo5nS6DuXKPT65j4pwCi - для битка , а то пошлют эфир или кєш на этот адрес :oops:
Alex2007
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