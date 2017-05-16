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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 29 сер, 2018 09:41
Alex2007 написав: Faceless написав: 2002max написав:
зробіть щось схоже з ціною на Біткоїн, буде значно більше учасників, і я в їх числі
Не дуже зрозумів. Додати адресу для біткону (біткойн кеш, ефіру, що там іще)? Не питання. 12pbrXaRCpwEroRo5nS6DuXKPT65j4pwCi
Карбованець ще додайте, підтримайте відчизняний проект
Ви только уточните, что 12pbrXaRCpwEroRo5nS6DuXKPT65j4pwCi - для битка , а то пошлют эфир или кєш на этот адрес
BTC - 12pbrXaRCpwEroRo5nS6DuXKPT65j4pwCi
BCH - 1PEaFaDbLrcyy5CWa48XCKRhP54PLyUTbu
LTC - LPgvvYt54Td4xh5seppkGerSYGBKJwdbkW
DASH - XfhGd9Dq69Py4xUHvnDdcRt9PjMxZSskyG
ETH - 0x807d0b7a61613c53a5fb5391bdedade5d86b1e1f
DOGE - D7SVNGxdjqioyb9mVqL4hJ8J2jLyH82vbP
KRB - Ki26fPwSe8bVJ6F3MTsQHTCdRBbwtcLNsMP4Wc3KTptWZGuxygWCm4VSRenmss9iBffMSTtpa8suzafM92XDjG5bBG1PoqJ
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Додано: Чет 30 сер, 2018 09:54
Оновлюю прогноз.
а)29.78-31.78
б)17.5-18
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Додано: Чет 30 сер, 2018 09:56
tea написав:
Оновлюю прогноз.
а)29.78-31.78
б)17.5-18
Коментар до прогноза.
а)вирішив підвищити на всі 25 копійок знизу.
б)вірю,що транш буде,тому написав саме такий проноз.
П.С.Алекс2007 - залишився тільки Ваш прогноз.
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Додано: П'ят 31 сер, 2018 08:35
Друзі.Завтра стартує наступний етап конкурса,але я його вчасно,можливо,не зможу оголосити.Їду на концерт "Imagine Dragons" в Київ і не знаю,чи встигну повернутись до 9.00.
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Додано: П'ят 31 сер, 2018 15:57
пока таки быкуем +25 коп. снизу
1) 27.87 - 29.87
2) Ж)16 - 16.5
а шо делать
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Alex2007
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Додано: П'ят 31 сер, 2018 19:55
tea написав:
Друзі.Завтра стартує наступний етап конкурса,але я його вчасно,можливо,не зможу оголосити.Їду на концерт "Imagine Dragons" в Київ і не знаю,чи встигну повернутись до 9.00.
...вже пора якусь Мальвіну з концертів привезти
....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 01 вер, 2018 14:18
Підводимо підсумки 5 етапу.
Отже турнірна таблиця після 5 етапу виглядає так.
Курс на 31 грудня
Алекс2007 - 27.87-29.87
Фейслес - 27.66-29.66
Долярчик - 28.00-30.00
Чай - 29.78-31.78
ЗВР станом на 1 грудня.
Алекс2007 - 16-16.5 млрд.
Фейслес - 16.5-17
Долярчик - 17-17.5
Чай - 17.5-18
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Додано: Суб 01 вер, 2018 14:22
6.Етап.З 1 вересня до 15 вересня до 9.00.В гру вступають 10 учасників.Ставка - 30 грн.Задача - вказати курс з діапазоном у 1.75.А учасники з попередніх етапів теж звужують свої прогнози до різниці в 1.75 грн в межах попереднього діапазону.
Конкурс в конкурсі.Приз - 100 грн.Задача - вказати,коли ДС в зелених буквах покаже курс купівлі долара 30.ХХ в Києві в цьому році.
Можливі варіанти відповідей:
а)Сінус казав - 18-20 вересня.
б)будь-яка декада цього року (вказати декаду)
в)такого курса купівлі в цьому році в Києві не буде.
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Додано: Суб 01 вер, 2018 14:24
Долярчик написав: tea написав:
Друзі.Завтра стартує наступний етап конкурса,але я його вчасно,можливо,не зможу оголосити.Їду на концерт "Imagine Dragons" в Київ і не знаю,чи встигну повернутись до 9.00.
...вже пора якусь Мальвіну з концертів привезти
....
Концерт - бімба.Квитки на нього були розкуплені за місяць до концерту.
Перед концертом біля кас стадіону (кияни знають) продавали квитки по подвійному тарифу.
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Додано: Суб 01 вер, 2018 14:37
tea написав: Долярчик написав: tea написав:
Друзі.Завтра стартує наступний етап конкурса,але я його вчасно,можливо,не зможу оголосити.Їду на концерт "Imagine Dragons" в Київ і не знаю,чи встигну повернутись до 9.00.
...вже пора якусь Мальвіну з концертів привезти
....
Концерт - бімба.Квитки на нього були розкуплені за місяць до концерту.
Перед концертом біля кас стадіону (кияни знають) продавали квитки по подвійному тарифу.
В скайбоксі білети були по 290 000 грн
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