RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 34353637>
Повідомлення Додано: Сер 29 сер, 2018 09:41

  Alex2007 написав:
  Faceless написав:
  2002max написав:зробіть щось схоже з ціною на Біткоїн, буде значно більше учасників, і я в їх числі

Не дуже зрозумів. Додати адресу для біткону (біткойн кеш, ефіру, що там іще)? Не питання. 12pbrXaRCpwEroRo5nS6DuXKPT65j4pwCi


Карбованець ще додайте, підтримайте відчизняний проект :D
Ви только уточните, что 12pbrXaRCpwEroRo5nS6DuXKPT65j4pwCi - для битка , а то пошлют эфир или кєш на этот адрес :oops:

BTC - 12pbrXaRCpwEroRo5nS6DuXKPT65j4pwCi
BCH - 1PEaFaDbLrcyy5CWa48XCKRhP54PLyUTbu
LTC - LPgvvYt54Td4xh5seppkGerSYGBKJwdbkW
DASH - XfhGd9Dq69Py4xUHvnDdcRt9PjMxZSskyG
ETH - 0x807d0b7a61613c53a5fb5391bdedade5d86b1e1f
DOGE - D7SVNGxdjqioyb9mVqL4hJ8J2jLyH82vbP
KRB - Ki26fPwSe8bVJ6F3MTsQHTCdRBbwtcLNsMP4Wc3KTptWZGuxygWCm4VSRenmss9iBffMSTtpa8suzafM92XDjG5bBG1PoqJ
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21843
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1087 раз.
Подякували: 4871 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Чет 30 сер, 2018 09:54

Оновлюю прогноз.
а)29.78-31.78
б)17.5-18
tea
 
Повідомлень: 15695
З нами з: 15.11.08
Подякував: 377 раз.
Подякували: 2029 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Чет 30 сер, 2018 09:56

  tea написав:Оновлюю прогноз.
а)29.78-31.78
б)17.5-18

Коментар до прогноза.
а)вирішив підвищити на всі 25 копійок знизу.
б)вірю,що транш буде,тому написав саме такий проноз.
П.С.Алекс2007 - залишився тільки Ваш прогноз.
tea
 
Повідомлень: 15695
З нами з: 15.11.08
Подякував: 377 раз.
Подякували: 2029 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 31 сер, 2018 08:35

Друзі.Завтра стартує наступний етап конкурса,але я його вчасно,можливо,не зможу оголосити.Їду на концерт "Imagine Dragons" в Київ і не знаю,чи встигну повернутись до 9.00.
tea
 
Повідомлень: 15695
З нами з: 15.11.08
Подякував: 377 раз.
Подякували: 2029 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 31 сер, 2018 15:57

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

пока таки быкуем +25 коп. снизу :arrow:

1) 27.87 - 29.87
2) Ж)16 - 16.5

:roll: а шо делать
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1042
З нами з: 11.10.16
Подякував: 445 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 сер, 2018 19:55

  tea написав:Друзі.Завтра стартує наступний етап конкурса,але я його вчасно,можливо,не зможу оголосити.Їду на концерт "Imagine Dragons" в Київ і не знаю,чи встигну повернутись до 9.00.

...вже пора якусь Мальвіну з концертів привезти :wink: :mrgreen:....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4700
З нами з: 19.10.15
Подякував: 210 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 вер, 2018 14:18

Підводимо підсумки 5 етапу.
Отже турнірна таблиця після 5 етапу виглядає так.
Курс на 31 грудня
Алекс2007 - 27.87-29.87
Фейслес - 27.66-29.66
Долярчик - 28.00-30.00
Чай - 29.78-31.78

ЗВР станом на 1 грудня.
Алекс2007 - 16-16.5 млрд.
Фейслес - 16.5-17
Долярчик - 17-17.5
Чай - 17.5-18
tea
 
Повідомлень: 15695
З нами з: 15.11.08
Подякував: 377 раз.
Подякували: 2029 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Суб 01 вер, 2018 14:22

6.Етап.З 1 вересня до 15 вересня до 9.00.В гру вступають 10 учасників.Ставка - 30 грн.Задача - вказати курс з діапазоном у 1.75.А учасники з попередніх етапів теж звужують свої прогнози до різниці в 1.75 грн в межах попереднього діапазону.

Конкурс в конкурсі.Приз - 100 грн.Задача - вказати,коли ДС в зелених буквах покаже курс купівлі долара 30.ХХ в Києві в цьому році.
Можливі варіанти відповідей:
а)Сінус казав - 18-20 вересня.
б)будь-яка декада цього року (вказати декаду)
в)такого курса купівлі в цьому році в Києві не буде.
tea
 
Повідомлень: 15695
З нами з: 15.11.08
Подякував: 377 раз.
Подякували: 2029 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Суб 01 вер, 2018 14:24

  Долярчик написав:
  tea написав:Друзі.Завтра стартує наступний етап конкурса,але я його вчасно,можливо,не зможу оголосити.Їду на концерт "Imagine Dragons" в Київ і не знаю,чи встигну повернутись до 9.00.

...вже пора якусь Мальвіну з концертів привезти :wink: :mrgreen:....

Концерт - бімба.Квитки на нього були розкуплені за місяць до концерту.
Перед концертом біля кас стадіону (кияни знають) продавали квитки по подвійному тарифу.
tea
 
Повідомлень: 15695
З нами з: 15.11.08
Подякував: 377 раз.
Подякували: 2029 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Суб 01 вер, 2018 14:37

  tea написав:
  Долярчик написав:
  tea написав:Друзі.Завтра стартує наступний етап конкурса,але я його вчасно,можливо,не зможу оголосити.Їду на концерт "Imagine Dragons" в Київ і не знаю,чи встигну повернутись до 9.00.

...вже пора якусь Мальвіну з концертів привезти :wink: :mrgreen:....

Концерт - бімба.Квитки на нього були розкуплені за місяць до концерту.
Перед концертом біля кас стадіону (кияни знають) продавали квитки по подвійному тарифу.

В скайбоксі білети були по 290 000 грн :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21843
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1087 раз.
Подякували: 4871 раз.
 
Профіль
5
1
  #<1 ... 34353637>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Крупнейший банк уходит из "Драгон Капитал"
petr_petrov_web » Пон 30 жов, 2017 17:22
0 1168
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 жов, 2017 17:22
petr_petrov_web

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron