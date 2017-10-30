1) 28,25-30,00
2) в)
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Суб 01 вер, 2018 15:29
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
1) 28,25-30,00
2) в)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 01 вер, 2018 17:43
Додано: Суб 01 вер, 2018 17:45
Додано: Суб 01 вер, 2018 19:07
... а що, вже кінецт року і Я остаточний курс написав?
tea
... елементарно! ©
... якщо зараз був би грудень, то Ваше зауваження було б доречним! - а так, то ....
...бо попереду ще 7(якщо не помиляюсь) "звузень"! - то ж в мене часу ще огого!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 02 вер, 2018 12:37
Додано: Вів 04 вер, 2018 23:09
1$<42-43g
43 гривна
Додано: Сер 05 вер, 2018 11:35
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Оновлення (для етапу выд 15.09): 27.91 - 29.66
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