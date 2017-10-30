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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Суб 01 вер, 2018 15:29

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

1) 28,25-30,00
2) в)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 01 вер, 2018 17:43

  Faceless написав:
  tea написав:Концерт - бімба.Квитки на нього були розкуплені за місяць до концерту.
Перед концертом біля кас стадіону (кияни знають) продавали квитки по подвійному тарифу.

В скайбоксі білети були по 290 000 грн :mrgreen:

радіоактивну зону продавали по 5000. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 вер, 2018 17:45

  Долярчик написав:1) 28,25-30,00
2) в)

Долярчик - красава.Два пункти суперечать один одному. :mrgreen:
В першому в діапазон входить курс 30.00.
В другому пише,що такого курса в цьому році не буде.
Риторичне питання - а чому тоді діапазон не звузили,наприклад,до 28.24-29.99 :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 вер, 2018 19:07

... а що, вже кінецт року і Я остаточний курс написав?

tea
... елементарно! ©
... якщо зараз був би грудень, то Ваше зауваження було б доречним! - а так, то .... :lol:
...бо попереду ще 7(якщо не помиляюсь) "звузень"! - то ж в мене часу ще огого! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 вер, 2018 12:37

  Долярчик написав:1) 28,25-30,00

Фейслесу і Алексу2007 теж вже можна давати прогноз,щоб не чекати 14 вересня.
Думаю,що обидва підвищать знизу на 25 копійок. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 23:09

1$<42-43g

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Повідомлення Додано: Сер 05 вер, 2018 11:35

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Оновлення (для етапу выд 15.09): 27.91 - 29.66
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 09:39

1)29.85-31.60
2)3 декада грудня.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 09:42

  tea написав:1)29.85-31.60
2)3 декада грудня.

Сьогодні останній день прогноза цього етапу.Тягнув до останнього,сподіваючись,що буде і рішення по траншу і внесений проект бюджету-19 з курсом і рішення суду по боргу Яника.Але нічого з цього станом на момент немає.Тому вирішив трохи зрізати згори,трохи знизу.

Алекс2007,не забудьте дати прогноз до кінця дня.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 21:10

tea

Чуть не забыл написать допыс и не лег спать :mrgreen:
Спасибо что напомнили.

28.11 - 29.86
2 декада листопада
Alex2007
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