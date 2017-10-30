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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Суб 15 вер, 2018 07:50
Підводимо підсумки 6 етапу.
Отже турнірна таблиця після 6 етапу виглядає так.
Курс на 31 грудня
Алекс2007 - 28.11-29.86
Фейслес - 27.91-29.66
Долярчик - 28.25-30.00
Чай - 29.85-31.60
Коли ДС покаже курс долара 30.ХХ на купівлю в Києві.
Алекс2007 - 2 декада листопада
Долярчик - такого курса в цьому році не буде
Чай - 3 декада грудня
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Додано: Суб 15 вер, 2018 07:56
7.Етап.З 15 вересня до 1 жовтня до 9.00.В гру вступають ще 10 учасників.Ставка - 40 грн.Задача - вказати курс з діапазоном у 1.50.А учасники попередніх етапів звужують свої прогнози теж до 1.50 і за тим же принципом - вужче від свого попереднього прогнозу.
Конкурс в конкурсі.
Як бачимо - конкурс пройшов половину дистанції.Якщо в 1 етапі ми вгадували курс з діапазоном у 3 грн.,то вже на цьому етапі вказуємо курс з діапазоном у 1.50.
Станом на момент написання повідомлення у конкурса більше 77 тис.переглядів.
А питання цього "конкурса в конкурсі" з призом 100 грн. просте.
Яка буде відвідуваність конкурса станом на 31 грудня,12.00 година.
а)менше 150 тис.
б)150-200 тис.
в)200-250 тис.
г)250-300 тис.
д)300-350 тис.
е)350-400 тис.
ж)400-450 тис.
з)450-500 тис.
е)більше 500 тис.
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Додано: Суб 15 вер, 2018 09:21
tea написав:
Підводимо підсумки 6 етапу.
Отже турнірна таблиця після 6 етапу виглядає так.
Курс на 31 грудня
Алекс2007 - 28.11-29.86
Фейслес - 27.91-29.66
Долярчик - 28.25-30.00
Чай - 29.85-31.60
Коментар до турнірної таблиці.
Хлопці - а Ви уважно читали правила конкурсу?Прочитайте розділ - визначення переможця.Там написано,що переможця буде визначено по нижній планці діапазону в 25 копійок.
А тепер умовно дійдемо до останнього етапу з діапазоном у 25 копійок.
Якщо троє учасників,крім мене,до самого останнього етапу будуть відрізати по 25 копійок виключно знизу,то курси будуть наступні.
Алекс2007 - 29.61
-29.86
Фейслес - 29.41
-29.66
Долярчик - 29.75
-30.00
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Додано: Суб 15 вер, 2018 20:49
tea
, от бачите, що в моєму прогнозі "30" вже не підпадає/не може бути виграшною цифрою!
... то ж, їдемо далі!
1) 28,50-30,00
2) Більше 300тис. переглядів
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 15 вер, 2018 20:51
... тобто, 300-350тис
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 23 вер, 2018 08:37
Ше слід організувати підконкурс хто вгадає найкращого гада (від вгадати).
Ставлю на Долярчика.
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Додано: Нед 23 вер, 2018 18:09
Квесторе_поверніться написав:
Ше слід організувати підконкурс хто вгадає найкращого гада (від вгадати).
Ставлю на Долярчика.
Я на початках конкурса робив дві пропозиції Провидцю.
1.На момент початку конкурсу його два з п"яти тодішніх ніків були заблоковані.Ще від двох ніків він пише,що забув пароль і залишався самий відомий його нік.От я і пропоную йому - включайся в конкурс з ніку О_О,який заблокований не був.Провидець так і не прийняв рішення.
2.Друга пропозиція була така - раз ти не хочеш приймати участь від самого відомого свого ніку О_О,тоді можеш прийняти участь хоч від ніку Сінус,хоч від ніку Траст,але обов"язкова умова,щоб в діапазоні його прогнозу була ним же озвучене віщування курса 35.Провидець і на другу умову не пристав.Бо одна справа кричати на всіх гілках - бомбитимуть Харків і буде в грудні 35,а інша справа прийняти участь у конкурсі,де є приз,і вказати в діапазоні 35.
Одним словом,"Ж.о.п.а_в_роліках"(с)
П.С.А стосовно Вашої пропозиції,так я відкрию таємницю,що один з конкурсів в конкурсі і буде приблизно таким.
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Додано: Нед 23 вер, 2018 18:17
Свій прогноз цього етапу я поки що не зробив,зроблю поближче до кінця тижня.
Чекаю на тижні можливе рішення МВФ або хоча б якесь позитивне повідомлення на сайті МВФ
Чекаю рішення по ціні на газ для населення - чи продовжать до 1 листопада.
Це на перший погляд здається - шо там тобі,Чай,думати - зрізай 25 копійок зверху.
Але й тут є певна тактика.
Якщо знати наперед,що більше ніхто участі у конкурсі не прийме - то зрізав би згори 25 копійок і робив би прогноз далі не відносно ситуації в країні,а відносно інших трьох учасників.
Але мені здається,що є певна кількість учасників,яка захоче стартонути на останньому етапі,щоб внести 80 грн. і поборотись за мінімум 500 грн.
Бо 1 грудня ясності буде набагато більше,аніж зараз.
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Додано: Пон 24 вер, 2018 07:47
Ну й жарти у вас, хлопці!
- то тоді, Я, вже ставлю на себе! - на свій виграш!
- правда, в мене "місія" благородна: якщо переможу в конкурсі, то попрошу мій виграш переказати будь-якій хворій дитинці....
п.с.
....і теж думаю, що на останньому етапі до нас долучаться ще декілька учасників...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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