Ого.
Фейслес - найбільший оптиміст серед учасників.Залишив курс 27.ХХ,хоча такого курса навіть у вересні давно немає (мається на увазі Гагаріна).І це при тому,що вже місія МВФ від"їхала.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 24 вер, 2018 18:45
Додано: Пон 24 вер, 2018 20:38
Ну й трохи статистики.
В минулому році 31 грудня у Гагаріна був курс 28.00/28.40.І це був найвищий курс другого півріччя.
В цьому році курс 28.ХХ на купівлю у Гагаріна ми вже бачимо у вересні.А ще ж попереду три місяці.
Додано: Пон 24 вер, 2018 20:54
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
... нічого, в Гагаріна і тепер щось подібне буде на кінець року.... - от тільки спереду буде циферка 29 (імхо)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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