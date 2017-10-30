RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 18:45

  Faceless написав:Оновлення (для 7 етапу): 27.93 - 29.43

Ого.
Фейслес - найбільший оптиміст серед учасників.Залишив курс 27.ХХ,хоча такого курса навіть у вересні давно немає (мається на увазі Гагаріна).І це при тому,що вже місія МВФ від"їхала.
tea
 
Повідомлень: 15847
З нами з: 15.11.08
Подякував: 407 раз.
Подякували: 2056 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 20:38

Ну й трохи статистики.
В минулому році 31 грудня у Гагаріна був курс 28.00/28.40.І це був найвищий курс другого півріччя.
В цьому році курс 28.ХХ на купівлю у Гагаріна ми вже бачимо у вересні.А ще ж попереду три місяці.
tea
 
Повідомлень: 15847
З нами з: 15.11.08
Подякував: 407 раз.
Подякували: 2056 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 20:54

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  tea написав:А ще ж попереду три місяці.

... нічого, в Гагаріна і тепер щось подібне буде на кінець року.... - от тільки спереду буде циферка 29 :D (імхо)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4817
З нами з: 19.10.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 19:01

  Квесторе_поверніться написав:Ше слід організувати підконкурс хто вгадає найкращого гада (від вгадати).
Ставлю на Долярчика. :)

При певних обставинах Долярчик може перемогти у конкурсі.Поясню чому.
Правилами конкурсу в кожному етапі можна приймати участь 10 новим учасникам,5 з яких повинні бути з датою реєстрації до початку конкурсу.Ми зробили таке обмеження тому,щоб не можна було приймати участь всім без винятку,бо тоді є ризик атаки клонів.
Але так сталось,що Долярчик клонував ще 5 штук до початку конкурсу і тому може прийняти участь ще старими ніками (Позитивчик,Голий в кропиві,приємний маньяк,холоп з Рівного і ще один нік).Якщо правильно всім шести нікам проставити курси з діапазонами,то виграти можна практично 100%.
Але є одне але.
Долярчику може завадити виграти Провидець.Бо у Провидця теж 6 ніків,але його перевага в тому,що він математик.Тому теоретично може прорахувати коли йому зайти своїми ніками,на яких етапах і як охопити всі діапазони.Всі ж пам"ятаємо,як О_О вміє рахувати прибуток ,складати задачі і формули.
Крім того,і Долярчик і Провицець можуть наклепати ще нові ніки і теж ними вступити в гру.
tea
 
Повідомлень: 15847
З нами з: 15.11.08
Подякував: 407 раз.
Подякували: 2056 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 20:37

...тернистий шлях до перемоги!

...вищенаписане читаю і ох.є.аю!......захотілось відмовитись від участі в цьому конкурсі, як це зробив Вкладчик123!....але, так, як Я писав, що в мене тут інша місія, то буду продовжувати далі!
  Долярчик написав:- правда, в мене "місія" благородна: якщо переможу в конкурсі, то попрошу мій виграш переказати будь-якій хворій дитинці....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4817
З нами з: 19.10.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 21:06

  Долярчик написав:...вищенаписане читаю і ох.є.аю!......захотілось відмовитись від участі в цьому конкурсі

Та якраз навпаки - це Ваша перевага,що є ще інші ніки.Правилами ж не заборонено користуватись іншими ніками.Тому думайте - як перемогти.
tea
 
Повідомлень: 15847
З нами з: 15.11.08
Подякував: 407 раз.
Подякували: 2056 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 09:07

Сьогодні після 16.00 оновлю прогноз.Чекаю як закінчиться міжбанк і чи буде новина від Гройсмана про продовження на місяць чи непродовження старої ціни на газ.
tea
 
Повідомлень: 15847
З нами з: 15.11.08
Подякував: 407 раз.
Подякували: 2056 раз.
 
Профіль
4
3
  #<1 ... 36373839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Крупнейший банк уходит из "Драгон Капитал"
petr_petrov_web » Пон 30 жов, 2017 17:22
0 1198
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 жов, 2017 17:22
petr_petrov_web

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61662)
28.09.2018 11:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron