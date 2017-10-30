Ого.
Фейслес - найбільший оптиміст серед учасників.Залишив курс 27.ХХ,хоча такого курса навіть у вересні давно немає (мається на увазі Гагаріна).І це при тому,що вже місія МВФ від"їхала.
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Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 24 вер, 2018 18:45
Додано: Пон 24 вер, 2018 20:38
Ну й трохи статистики.
В минулому році 31 грудня у Гагаріна був курс 28.00/28.40.І це був найвищий курс другого півріччя.
В цьому році курс 28.ХХ на купівлю у Гагаріна ми вже бачимо у вересні.А ще ж попереду три місяці.
Додано: Пон 24 вер, 2018 20:54
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
... нічого, в Гагаріна і тепер щось подібне буде на кінець року.... - от тільки спереду буде циферка 29 (імхо)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 26 вер, 2018 19:01
При певних обставинах Долярчик може перемогти у конкурсі.Поясню чому.
Правилами конкурсу в кожному етапі можна приймати участь 10 новим учасникам,5 з яких повинні бути з датою реєстрації до початку конкурсу.Ми зробили таке обмеження тому,щоб не можна було приймати участь всім без винятку,бо тоді є ризик атаки клонів.
Але так сталось,що Долярчик клонував ще 5 штук до початку конкурсу і тому може прийняти участь ще старими ніками (Позитивчик,Голий в кропиві,приємний маньяк,холоп з Рівного і ще один нік).Якщо правильно всім шести нікам проставити курси з діапазонами,то виграти можна практично 100%.
Але є одне але.
Долярчику може завадити виграти Провидець.Бо у Провидця теж 6 ніків,але його перевага в тому,що він математик.Тому теоретично може прорахувати коли йому зайти своїми ніками,на яких етапах і як охопити всі діапазони.Всі ж пам"ятаємо,як О_О вміє рахувати прибуток ,складати задачі і формули.
Крім того,і Долярчик і Провицець можуть наклепати ще нові ніки і теж ними вступити в гру.
Додано: Чет 27 вер, 2018 20:37
...тернистий шлях до перемоги!
...вищенаписане читаю і ох.є.аю!......захотілось відмовитись від участі в цьому конкурсі, як це зробив Вкладчик123!....але, так, як Я писав, що в мене тут інша місія, то буду продовжувати далі!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 27 вер, 2018 21:06
Додано: П'ят 28 вер, 2018 09:07
Сьогодні після 16.00 оновлю прогноз.Чекаю як закінчиться міжбанк і чи буде новина від Гройсмана про продовження на місяць чи непродовження старої ціни на газ.
Додано: П'ят 28 вер, 2018 14:51
Коментар до прогноза.
Для мене неочікувано,що сьогодні міжбанк закінчився зростанням курса гривні.
Тому я вирішив зрізати всі 25 копійок згори.
В принципі - в мене комфортна відстань як від інших учасників,так і від можливих нових гравців.
До 31 грудня залишається 3 місяці,думаю,що вище 31.35 купівлі у Гагаріна не буде.
Залишилось дати прогноз тільки Алексу2007 і потім я прокоментую всю турнірну таблицю.
Додано: Нед 30 вер, 2018 07:54
Сьогодні - крайній день прогнозу цього етапу.
Завтра вранці має бути старт нового етапу.Не обіцяю,що це буде в 9.00,оскільки не знаю,коли повернусь після концерту Енріке Іглесіаса.
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