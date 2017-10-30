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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 21:04

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

1/
28.35 - 29.85

2/
б) 150-200 тис
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 10:02

Підсумки 7 етапу.
Курс на 31 грудня у Гагаріна.

Долярчик - 28.50-30.00
Фейслес - 27.93-29.43
Алекс2007 - 28.35-29.85
Чай - 29.85-31.35

2.Яка буде відвідуваність гілки станом на 31 грудня.
Долярчик - 300-350 тис.
Фейслес - менше 150 тис.
Алекс2007 - 150-200 тис.
Чай - 350-400 тис.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 10:07

8 етап.

З 1 жовтня по 15 жовтня до 9.00.В гру вступають ще 10 учасників.Ставка 50 грн.Задача - вказати курс з діапазоном у 1.25 грн.А учасники з попередніх етапів теж оновлюють свої прогнози по такому ж принципу - вужче від попереднього діапазону.

Конкурс в конкурсі.
Скільки сторінок буде у конкурса станом на 31 грудня (9.00).
а)менше 80
б)80-85
в)85-90
г)90-95
д)95-100
е)100-105
ж)105-110
з)110-115
к)115-120
і)120-125
л)більше 125
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  #<1 ... 37383940
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