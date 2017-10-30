1/
28.35 - 29.85
2/
б) 150-200 тис
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 30 вер, 2018 21:04
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
1/
28.35 - 29.85
2/
б) 150-200 тис
Додано: Пон 01 жов, 2018 10:02
Підсумки 7 етапу.
Курс на 31 грудня у Гагаріна.
Долярчик - 28.50-30.00
Фейслес - 27.93-29.43
Алекс2007 - 28.35-29.85
Чай - 29.85-31.35
2.Яка буде відвідуваність гілки станом на 31 грудня.
Долярчик - 300-350 тис.
Фейслес - менше 150 тис.
Алекс2007 - 150-200 тис.
Чай - 350-400 тис.
Додано: Пон 01 жов, 2018 10:07
8 етап.
З 1 жовтня по 15 жовтня до 9.00.В гру вступають ще 10 учасників.Ставка 50 грн.Задача - вказати курс з діапазоном у 1.25 грн.А учасники з попередніх етапів теж оновлюють свої прогнози по такому ж принципу - вужче від попереднього діапазону.
Конкурс в конкурсі.
Скільки сторінок буде у конкурса станом на 31 грудня (9.00).
а)менше 80
б)80-85
в)85-90
г)90-95
д)95-100
е)100-105
ж)105-110
з)110-115
к)115-120
і)120-125
л)більше 125
Додано: Пон 01 жов, 2018 16:13
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
1) 28,60 — 29,85
2) більше 125
(от що це за такий конкурс, якщо Я сам можу настрочити до грудня 100сторінок???!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 01 жов, 2018 16:16
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Додано: Пон 01 жов, 2018 19:03
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
... ще хотів уточнити дещо...
- от там Чай наголошував, що ми будемо в кінці року відштовхуватись від "нижньої планки" прогнозу....
- тобто, чи правильно Я зрозумів:
Наприклад, в останньому етапі конкурсу, Чай вкаже 29,00 - 29,25
- Долярчик - 29,10 - 29,35
...а реальний курс буде, наприклад, - 29,24
... і тут питання:
- відносно "нижньої планки" - переміг Долярчик, хоч Чай промахнувсь всього лиш на копійку?!
-так?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 01 жов, 2018 19:29
Так.
Правила ж чітко прописані - орієнтуватись на нижню планку.
Додано: Пон 01 жов, 2018 19:32
На сьогодні вже видно,що я з Фейслесом і Алексом вийшли у різні діапазони.
А Фейслес навіть залишив нижню планку у 27.ХХ,хоча навіть у вересні такого курса у Гагаріна не було.
А тепер же звужувати діапазон ще на 25 копійок.
Додано: Пон 01 жов, 2018 19:53
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
... зрозуміло! - вся увага буде прикута до нижніх планок кожного з учасників!
п. с.
... але чому сюди не заходять інші форумчани, хоча б поцікавитись "що тут і до чого"?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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