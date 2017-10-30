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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:44

  Alex2007 написав:
  tea написав:Так.
Правила ж чітко прописані - орієнтуватись на нижню планку.


1. А чи не правильніше було б орієнтуватись на середину диапазону, тобто Чайові 29.125 та Долярчикові 29.225. Та порівнювати з 29.24 :?: :roll:
2. Ось буде наприклад 29.05 - чий діапазон переможе ?

Нехай цього року буде так як є.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 15:38

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  tea написав:Нехай цього року буде так як є.

.....і орієнтуватись по Долярчиковому прикладі! ))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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