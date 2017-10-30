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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 03 жов, 2018 11:44
Alex2007 написав: tea написав:
Так.
Правила ж чітко прописані - орієнтуватись на нижню планку.
1. А чи не правильніше було б орієнтуватись на середину диапазону, тобто Чайові 29.125 та Долярчикові 29.225. Та порівнювати з 29.24
2. Ось буде наприклад 29.05 - чий діапазон переможе ?
Нехай цього року буде так як є.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 15:38
tea написав:
Нехай цього року буде так як є.
.....і орієнтуватись по Долярчиковому прикладі! ))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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