Нехай цього року буде так як є.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 03 жов, 2018 11:44
Нехай цього року буде так як є.
Додано: Сер 03 жов, 2018 15:38
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 06 жов, 2018 07:25
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
... егегеййййй!!!!
- чогого сюди ніхто не заходить?! - хоч би обговорили, що кого не влаштовує..... в кого які пропозиції?
- а то мертва тиша!!!
... а переглядів, переглядів то скільки!!! - що це "німі роботи" переглядають цю гілку?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:59
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Ще діэ цей конкурс? Такы довгі правила, що запуталась, якщо діэ, то буду читати далі
Додано: Сер 10 жов, 2018 15:06
Предлагаю доп.вопрос для ближайшего этапа:
сумеет ли Монобанк в октябре запустить валютные карточки, как обещал ?
Или, как обычно, лажанёт ?
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