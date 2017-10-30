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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:44

  Alex2007 написав:
  tea написав:Так.
Правила ж чітко прописані - орієнтуватись на нижню планку.


1. А чи не правильніше було б орієнтуватись на середину диапазону, тобто Чайові 29.125 та Долярчикові 29.225. Та порівнювати з 29.24 :?: :roll:
2. Ось буде наприклад 29.05 - чий діапазон переможе ?

Нехай цього року буде так як є.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 15:38

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  tea написав:Нехай цього року буде так як є.

.....і орієнтуватись по Долярчиковому прикладі! ))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 07:25

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

... егегеййййй!!!!
- чогого сюди ніхто не заходить?! - хоч би обговорили, що кого не влаштовує..... в кого які пропозиції?
- а то мертва тиша!!! :shock:

... а переглядів, переглядів то скільки!!! :shock: - що це "німі роботи" переглядають цю гілку? :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:59

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Ще діэ цей конкурс? Такы довгі правила, що запуталась, якщо діэ, то буду читати далі
iryna_vinny
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:06

  tea написав:9.Етап.З 15 жовтня по 1 листопада.В гру вступають ще 10 учасників.Ставка ще вища.Задача - вказати курс з діапазоном у 1.00.А 80 учасників попередніх етапів звужують свої прогнози в рамках попереднього діапазону.
Таким чином після 9 етапу буде турнірна таблиця з 90 форумчан і 90 курсів з діапазоном в 1 грн.

Предлагаю доп.вопрос для ближайшего этапа:
сумеет ли Монобанк в октябре запустить валютные карточки, как обещал ?
Или, как обычно, лажанёт ?
mustbe
 
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