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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 03 жов, 2018 11:44
Alex2007 написав: tea написав:
Так.
Правила ж чітко прописані - орієнтуватись на нижню планку.
1. А чи не правильніше було б орієнтуватись на середину диапазону, тобто Чайові 29.125 та Долярчикові 29.225. Та порівнювати з 29.24
2. Ось буде наприклад 29.05 - чий діапазон переможе ?
Нехай цього року буде так як є.
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tea
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Додано: Сер 03 жов, 2018 15:38
tea написав:
Нехай цього року буде так як є.
.....і орієнтуватись по Долярчиковому прикладі! ))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Додано: Сер 10 жов, 2018 13:59
Ще діэ цей конкурс? Такы довгі правила, що запуталась, якщо діэ, то буду читати далі
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iryna_vinny
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Додано: Сер 10 жов, 2018 15:06
tea написав:9.Етап
.З 15 жовтня по 1 листопада.В гру вступають ще 10 учасників.Ставка ще вища.Задача - вказати курс з діапазоном у 1.00.А 80 учасників попередніх етапів звужують свої прогнози в рамках попереднього діапазону.
Таким чином після 9 етапу буде турнірна таблиця з 90 форумчан і 90 курсів з діапазоном в 1 грн.
Предлагаю доп.вопрос для ближайшего этапа:
сумеет ли Монобанк в октябре запустить валютные карточки, как обещал ?
Или, как обычно, лажанёт ?
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mustbe
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Додано: Сер 10 жов, 2018 18:43
iryna_vinny написав:
Ще діэ цей конкурс? Такы довгі правила, що запуталась, якщо діэ, то буду читати далі
Діє.Постарайтесь встигнути дочитати до 31 грудня,бо з 32 грудня конкурс закривається.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 19:19
iryna_vinny написав:
Ще діэ цей конкурс? Такы довгі правила, що запуталась, якщо діэ, то буду читати далі
... та то не читати, то грати.... Г-Р-А-Т-И треба!!!
.... ну, тобто, приймати участь
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 10 жов, 2018 19:47
tea написав: iryna_vinny написав:
Ще діэ цей конкурс? Такы довгі правила, що запуталась, якщо діэ, то буду читати далі
Діє.Постарайтесь встигнути дочитати до 31 грудня,бо з 32 грудня конкурс закривається.
Чай, було на 32 грудня в правилах прописати "звірку прогнозу"
і приз сміливо можна було б оголошувати 1 лям долярів!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Чет 11 жов, 2018 12:43
8 етап.
Курс: 27,99 - 29,24
Конкурс в конкурсі: а)менше 80
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Faceless
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Додано: Нед 14 жов, 2018 08:28
.... от як так, що тут зібралось 20 учасників "на безкоштовно"(хоч теж якийсь там приз організують) ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
... а тут - "миш повісилась"!
- в чім справа?
... не думаю, що то через ті "вступні копійки"(хоча, як почитати банківські гілки про різні кешбеки, то люди готові очі вицарапати за 2грн
)
... чи то через "текст(правила) по-дибільному написаний" ©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Додано: Нед 14 жов, 2018 09:06
1)29.85-31.05
2)120-125
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