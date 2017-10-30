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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 09:07

Сьогодні останній день цього етапу.
Алекс2007 - не забудьте оновити прогноз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 09:09

  Долярчик написав:... чи то через "текст(правила) по-дибільному написаний" © :?: :mrgreen:

Скоріш за все - через довгий текст правил.Хоча правила мають бути складені так,щоб потім нарікань не було до визначення переможця.Тому й текст такий довгий.
А якщо одним реченням - вступай в гру і кожні 2 тижні звужуй діапазон на 25 копійок.
tea
 
Повідомлень: 15944
З нами з: 15.11.08
Подякував: 412 раз.
Подякували: 2068 раз.
 
Профіль
4
3
  #<1 ... 39404142
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