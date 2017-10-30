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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 09:07

Сьогодні останній день цього етапу.
Алекс2007 - не забудьте оновити прогноз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 09:09

  Долярчик написав:... чи то через "текст(правила) по-дибільному написаний" © :?: :mrgreen:

Скоріш за все - через довгий текст правил.Хоча правила мають бути складені так,щоб потім нарікань не було до визначення переможця.Тому й текст такий довгий.
А якщо одним реченням - вступай в гру і кожні 2 тижні звужуй діапазон на 25 копійок.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:57

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

1/
28.59 - 29.84

2/
нуу, кількість сторінок напряму залежить від Доллярчика та Чая. :lol: Скоріш за все 120 таки побачимо. Давайте , хлопці, піднажміть :mrgreen:
Але вкажу е)100-105 щоб не дублювати прогноз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:01

  Alex2007 написав:нуу, кількість сторінок напряму залежить від Доллярчика та Чая.

Я поки що більше відповідаю на повідомлення інших дописувачів.Тобто навмисне торпедувати кількість сторінок не планую.
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  #<1 ... 39404142
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