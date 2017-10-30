Сьогодні останній день цього етапу.
Алекс2007 - не забудьте оновити прогноз.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 14 жов, 2018 09:07
Сьогодні останній день цього етапу.
Алекс2007 - не забудьте оновити прогноз.
Додано: Нед 14 жов, 2018 09:09
Скоріш за все - через довгий текст правил.Хоча правила мають бути складені так,щоб потім нарікань не було до визначення переможця.Тому й текст такий довгий.
А якщо одним реченням - вступай в гру і кожні 2 тижні звужуй діапазон на 25 копійок.
Додано: Нед 14 жов, 2018 21:57
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
1/
28.59 - 29.84
2/
нуу, кількість сторінок напряму залежить від Доллярчика та Чая. Скоріш за все 120 таки побачимо. Давайте , хлопці, піднажміть
Але вкажу е)100-105 щоб не дублювати прогноз.
Додано: Нед 14 жов, 2018 22:01
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