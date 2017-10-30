RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 09:07

Сьогодні останній день цього етапу.
Алекс2007 - не забудьте оновити прогноз.
tea
 
Повідомлень: 15955
З нами з: 15.11.08
Подякував: 412 раз.
Подякували: 2068 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 09:09

  Долярчик написав:... чи то через "текст(правила) по-дибільному написаний" © :?: :mrgreen:

Скоріш за все - через довгий текст правил.Хоча правила мають бути складені так,щоб потім нарікань не було до визначення переможця.Тому й текст такий довгий.
А якщо одним реченням - вступай в гру і кожні 2 тижні звужуй діапазон на 25 копійок.
tea
 
Повідомлень: 15955
З нами з: 15.11.08
Подякував: 412 раз.
Подякували: 2068 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:57

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

1/
28.59 - 29.84

2/
нуу, кількість сторінок напряму залежить від Доллярчика та Чая. :lol: Скоріш за все 120 таки побачимо. Давайте , хлопці, піднажміть :mrgreen:
Але вкажу е)100-105 щоб не дублювати прогноз.
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1058
З нами з: 11.10.16
Подякував: 459 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:01

  Alex2007 написав:нуу, кількість сторінок напряму залежить від Доллярчика та Чая.

Я поки що більше відповідаю на повідомлення інших дописувачів.Тобто навмисне торпедувати кількість сторінок не планую.
tea
 
Повідомлень: 15955
З нами з: 15.11.08
Подякував: 412 раз.
Подякували: 2068 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:51

Підсумки 8 етапу.
Курс на 31 грудня у Гагаріна.

Долярчик - 28.60-29,85
Фейслес - 27.99-29.24
Алекс2007 - 28.59-29.84
Чай - 29.85-31.05

Скільки сторінок буде у конкурса станом на 31 грудня (9.00).
Долярчик - більше 125
Фейслес - менше 80
Алекс2007 - 100-105
Чай - 120-125
tea
 
Повідомлень: 15955
З нами з: 15.11.08
Подякував: 412 раз.
Подякували: 2068 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 23:00

  tea написав:Підсумки 8 етапу.
Курс на 31 грудня у Гагаріна.
Долярчик - 28.60-29,85
Фейслес - 27.99-29.24
Алекс2007 - 28.59-29.84
Чай - 29.85-31.05


Коментар до таблиці.
Якщо ще місяць тому я вважав,що почуваю себе впевненіше за інших,бо курс стрімко зріс за 2 місяці,то зараз мушу визнати,що мабуть хвилююсь більше за інших,бо гривня почала зміцнюватись і впала з 28.35 (Гагарін на купівлю) до 28.00.Тобто за найближчі 2.5 місяці курс має зрости на 1.85,щоб дійти до мого діапазону.Потрібен якийсь поштовх.Навіть неотримання траншу не зрушило курс вгору.
Фейслес навіть зараз допускає курс 27.99 у Гагаріна на 31 грудня,хоча такого курса в нього немає з літа.Більш того,по статистиці за останні 4 роки жодного разу не було,щоб 15 жовтня у Гагаріна курс був більший,ніж 31 грудня.
Втім,то справа кожного як прогнозувати.
А раз зараз почуваю себе найнебезпечніше в плані прогнозу на 31 грудня,потрібно заводити другий нік і вступати в гру з іншим діапазоном.
Друзі - тут намітив собі 5 ніків і не знаю,який з них взяти за клон.Порадьте.
Ось список потенційних моїх клонів:Косінус,Корвалол,Трест,Крейзімен і олена_анело. :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 15955
З нами з: 15.11.08
Подякував: 412 раз.
Подякували: 2068 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 23:03

Ну й ще дві такі правки до конкурса.
1.Точно залишаємо Гагаріна.Спочатку була дискусія в тих,хто Гагаріну не довіряє.Але потім показала практика,що дискутували ті форумчани,які і не планували вступати в гру.
2.Будемо вгадувати курс Гагаріна не станом на 9.00,а правильно читати так:"перший ранковий курс 31 грудня".
Поясню.
Часто Гагарін оприлюднює курс не о 9.00,а,наприклад,о 9.05 чи 9.17.
Думаю,нарікань ні по 1 ні по 2 пункту не буде.
tea
 
Повідомлень: 15955
З нами з: 15.11.08
Подякував: 412 раз.
Подякували: 2068 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 23:08

  Квесторе_поверніться написав:Ше слід організувати підконкурс хто вгадає найкращого гада (від вгадати).
Ставлю на Долярчика. :)

Можете паралельно організувати тоталізатор.Збирайте бажаючих,придумайте зрозумілі правила тоталізатора і ставте ставки.
tea
 
Повідомлень: 15955
З нами з: 15.11.08
Подякував: 412 раз.
Подякували: 2068 раз.
 
Профіль
4
3
  #<1 ... 39404142
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Крупнейший банк уходит из "Драгон Капитал"
petr_petrov_web » Пон 30 жов, 2017 17:22
0 1230
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 жов, 2017 17:22
petr_petrov_web

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.