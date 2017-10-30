|
|
|
Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 15 жов, 2018 09:53
tea написав: Квесторе_поверніться написав:
Ше слід організувати підконкурс хто вгадає найкращого гада (від вгадати).
Ставлю на Долярчика.
Можете паралельно організувати тоталізатор.Збирайте бажаючих,придумайте зрозумілі правила тоталізатора і ставте ставки.
....Я буваю фартовим, то можна ставки такі робити/організовувати
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 4996
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 жов, 2018 15:25
Долярчик написав: tea написав: Квесторе_поверніться написав:
Ше слід організувати підконкурс хто вгадає найкращого гада (від вгадати).
Ставлю на Долярчика.
Можете паралельно організувати тоталізатор.Збирайте бажаючих,придумайте зрозумілі правила тоталізатора і ставте ставки.
....Я буваю фартовим, то можна ставки такі робити/організовувати
Не розумію,чому "Квесторе поверніться" робить ставку на Вас,адже у Вас і Алекса2007 практично однакові показники - різниця в 1 копійку.
Можливо,теж вірить,що Ви фартовий.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 15962
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 2069 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Пон 15 жов, 2018 16:03
tea написав:
Не розумію,чому "Квесторе поверніться" робить ставку на Вас,адже у Вас і Алекса2007 практично однакові показники - різниця в 1 копійку.
Можливо,теж вірить,що Ви фартовий.
.... так ще ж не фінішуємо!..... а там - "дасться чути"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 4996
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 жов, 2018 16:04
tea написав:
Друзі - тут намітив собі 5 ніків і не знаю,який з них взяти за клон.Порадьте.
Ось список потенційних моїх клонів:Косінус,Корвалол,Трест,Крейзімен і олена_анело.
.... звичайно що О_а)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 4996
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 жов, 2018 16:17
tea написав:
Ну й ще дві такі правки до конкурса.
1.Точно залишаємо Гагаріна.Спочатку була дискусія в тих,хто Гагаріну не довіряє.Але потім показала практика,що дискутували ті форумчани,які і не планували вступати в гру.
2.Будемо вгадувати курс Гагаріна не станом на 9.00,а правильно читати так:"перший ранковий курс 31 грудня".
Поясню.
Часто Гагарін оприлюднює курс не о 9.00,а,наприклад,о 9.05 чи 9.17.
Думаю,нарікань ні по 1 ні по 2 пункту не буде.
1)...вони може і планували, але от такі нюанси, як навіть "звірятись по Гагаріну" їм довіри не внушало....
(мені б, наприклад, краще було б по "зелених буквах", але це не принципово)
2)....і тут мене "ОСІНИЛО"
а якщо Гагарін зробить собі тут клона і ЕЛЕМЕНТАРНО виграє цей конкурс, бо на СВОЄМУ таблі він повісить циферки, які вкаже тут!!!
.... огоооооо
то треба щось з цим робити! - потрібно НЕ зацікавлене лице, але де його взяти??????!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 4996
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 жов, 2018 17:29
Долярчик написав:
2)....і тут мене "ОСІНИЛО"
а якщо Гагарін зробить собі тут клона і ЕЛЕМЕНТАРНО виграє цей конкурс, бо на СВОЄМУ таблі він повісить циферки, які вкаже тут!!!
.... огоооооо
то треба щось з цим робити! - потрібно НЕ зацікавлене лице, але де його взяти??????!
Думаю,що Гагарін не буде приймати участь у конкурсі.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 15962
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 2069 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Пон 15 жов, 2018 17:36
Долярчик написав: tea написав:
Ну й ще дві такі правки до конкурса.
1.Точно залишаємо Гагаріна.Спочатку була дискусія в тих,хто Гагаріну не довіряє.Але потім показала практика,що дискутували ті форумчани,які і не планували вступати в гру.
2.Будемо вгадувати курс Гагаріна не станом на 9.00,а правильно читати так:"перший ранковий курс 31 грудня".
Поясню.
Часто Гагарін оприлюднює курс не о 9.00,а,наприклад,о 9.05 чи 9.17.
Думаю,нарікань ні по 1 ні по 2 пункту не буде.
1)...вони може і планували, але от такі нюанси, як навіть "звірятись по Гагаріну" їм довіри не внушало....
(мені б, наприклад, краще було б по "зелених буквах", але це не принципово)
2)....і тут мене "ОСІНИЛО"
а якщо Гагарін зробить собі тут клона і ЕЛЕМЕНТАРНО виграє цей конкурс, бо на СВОЄМУ таблі він повісить циферки, які вкаже тут!!!
.... огоооооо
то треба щось з цим робити! - потрібно НЕ зацікавлене лице, але де його взяти??????!
Ради призового фонда в... аж... 0грн? Или в размере его ставки -10%? Очень даже может быть...
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4582
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 419 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 жов, 2018 17:58
Долярчик написав:
2)....і тут мене "ОСІНИЛО" а якщо Гагарін зробить собі тут клона і ЕЛЕМЕНТАРНО виграє цей конкурс, бо на СВОЄМУ таблі він повісить циферки, які вкаже тут!!!
Це повнісінька дурня, якщо він вивісить неринкові цифри - то по-перше, ризикує репутацією не тільки на форумі, по-друге, ризикує реальними втратами
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22225
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1089 раз.
- Подякували: 4954 раз.
-
- Профіль
-
5
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|