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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 41424344>
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 09:53

  tea написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ше слід організувати підконкурс хто вгадає найкращого гада (від вгадати).
Ставлю на Долярчика. :)

Можете паралельно організувати тоталізатор.Збирайте бажаючих,придумайте зрозумілі правила тоталізатора і ставте ставки.

....Я буваю фартовим, то можна ставки такі робити/організовувати :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:25

  Долярчик написав:
  tea написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ше слід організувати підконкурс хто вгадає найкращого гада (від вгадати).
Ставлю на Долярчика. :)

Можете паралельно організувати тоталізатор.Збирайте бажаючих,придумайте зрозумілі правила тоталізатора і ставте ставки.

....Я буваю фартовим, то можна ставки такі робити/організовувати :mrgreen:

Не розумію,чому "Квесторе поверніться" робить ставку на Вас,адже у Вас і Алекса2007 практично однакові показники - різниця в 1 копійку.
Можливо,теж вірить,що Ви фартовий.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:03

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  tea написав:Не розумію,чому "Квесторе поверніться" робить ставку на Вас,адже у Вас і Алекса2007 практично однакові показники - різниця в 1 копійку.
Можливо,теж вірить,що Ви фартовий.

.... так ще ж не фінішуємо!..... а там - "дасться чути"! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:04

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  tea написав:Друзі - тут намітив собі 5 ніків і не знаю,який з них взяти за клон.Порадьте.
Ось список потенційних моїх клонів:Косінус,Корвалол,Трест,Крейзімен і олена_анело.

.... звичайно що О_а)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:17

отакої!!!!!

  tea написав:Ну й ще дві такі правки до конкурса.
1.Точно залишаємо Гагаріна.Спочатку була дискусія в тих,хто Гагаріну не довіряє.Але потім показала практика,що дискутували ті форумчани,які і не планували вступати в гру.
2.Будемо вгадувати курс Гагаріна не станом на 9.00,а правильно читати так:"перший ранковий курс 31 грудня".
Поясню.
Часто Гагарін оприлюднює курс не о 9.00,а,наприклад,о 9.05 чи 9.17.
Думаю,нарікань ні по 1 ні по 2 пункту не буде.

1)...вони може і планували, але от такі нюанси, як навіть "звірятись по Гагаріну" їм довіри не внушало....
(мені б, наприклад, краще було б по "зелених буквах", але це не принципово)
2)....і тут мене "ОСІНИЛО" :shock: а якщо Гагарін зробить собі тут клона і ЕЛЕМЕНТАРНО виграє цей конкурс, бо на СВОЄМУ таблі він повісить циферки, які вкаже тут!!! :?: :shock:

.... огоооооо :shock: то треба щось з цим робити! - потрібно НЕ зацікавлене лице, але де його взяти??????!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 17:29

  Долярчик написав:2)....і тут мене "ОСІНИЛО" :shock: а якщо Гагарін зробить собі тут клона і ЕЛЕМЕНТАРНО виграє цей конкурс, бо на СВОЄМУ таблі він повісить циферки, які вкаже тут!!! :?: :shock:

.... огоооооо :shock: то треба щось з цим робити! - потрібно НЕ зацікавлене лице, але де його взяти??????!

Думаю,що Гагарін не буде приймати участь у конкурсі.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 17:36

  Долярчик написав:
  tea написав:Ну й ще дві такі правки до конкурса.
1.Точно залишаємо Гагаріна.Спочатку була дискусія в тих,хто Гагаріну не довіряє.Але потім показала практика,що дискутували ті форумчани,які і не планували вступати в гру.
2.Будемо вгадувати курс Гагаріна не станом на 9.00,а правильно читати так:"перший ранковий курс 31 грудня".
Поясню.
Часто Гагарін оприлюднює курс не о 9.00,а,наприклад,о 9.05 чи 9.17.
Думаю,нарікань ні по 1 ні по 2 пункту не буде.

1)...вони може і планували, але от такі нюанси, як навіть "звірятись по Гагаріну" їм довіри не внушало....
(мені б, наприклад, краще було б по "зелених буквах", але це не принципово)
2)....і тут мене "ОСІНИЛО" :shock: а якщо Гагарін зробить собі тут клона і ЕЛЕМЕНТАРНО виграє цей конкурс, бо на СВОЄМУ таблі він повісить циферки, які вкаже тут!!! :?: :shock:

.... огоооооо :shock: то треба щось з цим робити! - потрібно НЕ зацікавлене лице, але де його взяти??????!

Ради призового фонда в... аж... 0грн? Или в размере его ставки -10%? Очень даже может быть... :mrgreen:
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 17:58

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  Долярчик написав:2)....і тут мене "ОСІНИЛО" а якщо Гагарін зробить собі тут клона і ЕЛЕМЕНТАРНО виграє цей конкурс, бо на СВОЄМУ таблі він повісить циферки, які вкаже тут!!!

Це повнісінька дурня, якщо він вивісить неринкові цифри - то по-перше, ризикує репутацією не тільки на форумі, по-друге, ризикує реальними втратами
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:21

  ol_zy написав:
  Долярчик написав:
  tea написав:Ну й ще дві такі правки до конкурса.
1.Точно залишаємо Гагаріна.Спочатку була дискусія в тих,хто Гагаріну не довіряє.Але потім показала практика,що дискутували ті форумчани,які і не планували вступати в гру.
2.Будемо вгадувати курс Гагаріна не станом на 9.00,а правильно читати так:"перший ранковий курс 31 грудня".
Поясню.
Часто Гагарін оприлюднює курс не о 9.00,а,наприклад,о 9.05 чи 9.17.
Думаю,нарікань ні по 1 ні по 2 пункту не буде.

1)...вони може і планували, але от такі нюанси, як навіть "звірятись по Гагаріну" їм довіри не внушало....
(мені б, наприклад, краще було б по "зелених буквах", але це не принципово)
2)....і тут мене "ОСІНИЛО" :shock: а якщо Гагарін зробить собі тут клона і ЕЛЕМЕНТАРНО виграє цей конкурс, бо на СВОЄМУ таблі він повісить циферки, які вкаже тут!!! :?:

.... огоооооо : то треба щось з цим робити! - потрібно НЕ зацікавлене лице, але де його взяти??????!

Ради призового фонда в... аж... 0грн? Или в размере его ставки -10%? Очень даже может быть... :mrgreen:

.... ну тут озвучувалась цифра мінімум в 500грн! :shock: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:23

  tea написав:
  Долярчик написав:2)....і тут мене "ОСІНИЛО" :shock: а якщо Гагарін зробить собі тут клона і ЕЛЕМЕНТАРНО виграє цей конкурс, бо на СВОЄМУ таблі він повісить циферки, які вкаже тут!!! :?:

.... огоооооо то треба щось з цим робити! - потрібно НЕ зацікавлене лице, але де його взяти??????!

Думаю,що Гагарін не буде приймати участь у конкурсі.

... як переконливо! :mrgreen: ....Я аж повірив! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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