Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Faceless написав:
Це повнісінька дурня, якщо він вивісить неринкові цифри - то по-перше, ризикує репутацією не тільки на форумі, по-друге, ризикує реальними втратами
...хіба важко засвітити "перші курси" для "себе/для форуму", а вже через 15хв. поставити нормальні?
..... ну, але якщо ставите ВИКЛЮЧНО на репутацію Гагаріна, то........ - незнаю.... незнаю..... на форумі він рідко і крім Вас і кола "наближених" до нього, при всій повазі, того чоловіка багато форумчан не знає, або слабо знає.......
- а довіритись слабознайомій людині......- не кожен ризикне(навіть 60-ма гривнями)