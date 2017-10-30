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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:31

  Faceless написав:
  Долярчик написав:2)....і тут мене "ОСІНИЛО" а якщо Гагарін зробить собі тут клона і ЕЛЕМЕНТАРНО виграє цей конкурс, бо на СВОЄМУ таблі він повісить циферки, які вкаже тут!!!

Це повнісінька дурня, якщо він вивісить неринкові цифри - то по-перше, ризикує репутацією не тільки на форумі, по-друге, ризикує реальними втратами

...хіба важко засвітити "перші курси" для "себе/для форуму", а вже через 15хв. поставити нормальні?
..... ну, але якщо ставите ВИКЛЮЧНО на репутацію Гагаріна, то........ - незнаю.... незнаю..... на форумі він рідко і крім Вас і кола "наближених" до нього, при всій повазі, того чоловіка багато форумчан не знає, або слабо знає.......
- а довіритись слабознайомій людині......- не кожен ризикне(навіть 60-ма гривнями) :roll: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:38

Запам"ятайте цей твіт.
Оця група через 3 роки збиратиме стадіони.
А поки що починає з Палаців Спорту.
19 жовтня,Київ,Палац Спорту.
Я вже з нетерпінням чекаю.
https://www.youtube.com/watch?v=IUiei0y ... rt_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=oFdcJJy ... Uiei0yqlas
tea
 
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