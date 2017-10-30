Оця група через 3 роки збиратиме стадіони.
А поки що починає з Палаців Спорту.
19 жовтня,Київ,Палац Спорту.
Я вже з нетерпінням чекаю.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 15 жов, 2018 21:38
Запам"ятайте цей твіт.
Оця група через 3 роки збиратиме стадіони.
А поки що починає з Палаців Спорту.
19 жовтня,Київ,Палац Спорту.
Я вже з нетерпінням чекаю.
Додано: Пон 22 жов, 2018 20:10
... і будь тут мудрим ©))
tea написав:
kharkov_val написав:
Доброго дня!
Всем привет от Чая, заходил сегодня проверить курсовую обстановку)))
=====
Дякую Гагаріну за сьогоднішню екскурсію по Благовіщенському собору.
=========
... от хто у Ваш конкурс буде грати, якщо Ви по-під ручку з Гагаріним ходите?!
... а кінцевий курс то "по Гагаріну" ж будемо звіряти!
Валютный рынок в контексте
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:18
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
9.Етап.
1) 27.99-28.99
2) 5
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:15
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:59
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Певен того більш, ніж достатньо. А формальні 27.99 тримаю, поки є можливість, на всяк випадок
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