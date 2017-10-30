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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:38

Запам"ятайте цей твіт.
Оця група через 3 роки збиратиме стадіони.
А поки що починає з Палаців Спорту.
19 жовтня,Київ,Палац Спорту.
Я вже з нетерпінням чекаю.
https://www.youtube.com/watch?v=IUiei0y ... rt_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=oFdcJJy ... Uiei0yqlas
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:10

... і будь тут мудрим ©))

tea написав:
kharkov_val написав:
Доброго дня!
Всем привет от Чая, заходил сегодня проверить курсовую обстановку)))
=====

Дякую Гагаріну за сьогоднішню екскурсію по Благовіщенському собору.
=========

... от хто у Ваш конкурс буде грати, якщо Ви по-під ручку з Гагаріним ходите?! :lol:
... а кінцевий курс то "по Гагаріну" ж будемо звіряти! :wink:
Валютный рынок в контексте
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:18

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

9.Етап.
1) 27.99-28.99
2) 5
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:15

  Faceless написав:9.Етап.
1) 27.99-28.99
2) 5

Фейслес - найбільший оптиміст конкурсу.
Вже вчетверте після 1 вересня допускає в прогнозі курс 27.ХХ,хоча у Гагаріна такого курса немає вже як два місяці.
Більш того - до верхнього курса 28.99 залишається менше 80 копійок і цілих два місяці.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:59

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  tea написав:Більш того - до верхнього курса 28.99 залишається менше 80 копійок і цілих два місяці.

Певен того більш, ніж достатньо. А формальні 27.99 тримаю, поки є можливість, на всяк випадок
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:25

  Faceless написав:
  tea написав:Більш того - до верхнього курса 28.99 залишається менше 80 копійок і цілих два місяці.

А формальні 27.99 тримаю, поки є можливість, на всяк випадок

Вже наступного етапу,коли діапазон буде у 75 копійок,доведеться виходити Вам на 28.ХХ.
Чи ще можете залишити 27.99?
Я навіть хоча б теоретичних підстав не бачу,щоб до 31 грудня курс ревальвував до 27.99.
Може Алекс2006 щось підкаже? :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:46

  tea написав:
  Faceless написав:
  tea написав:Більш того - до верхнього курса 28.99 залишається менше 80 копійок і цілих два місяці.

А формальні 27.99 тримаю, поки є можливість, на всяк випадок

Вже наступного етапу,коли діапазон буде у 75 копійок,доведеться виходити Вам на 28.ХХ.
Чи ще можете залишити 27.99?
Я навіть хоча б теоретичних підстав не бачу,щоб до 31 грудня курс ревальвував до 27.99.
Може Алекс2006 щось підкаже? :mrgreen:

У вересні були курси продажу 28.0-28.05
Наразі всього лише 28.22-28.24. Реально, при сприятливих обставинах цілком реально вийти на 27.99 +/- 0.05 за два-три дні. Тим паче я очікую на кінець цього тижня-початок наступного невеличкий відкат, на кілька копійок. Далі вже буде видно динаміку - чи розвернемося чи повільна ревальвація, що почалася з кінця серпня, ще жеврітиме.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 08:43

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

.. капець, яка скукота.... - чесно не думав, що тут так "глухенько" буде!

НЕ ВЖЕ НІКОМУ НЕ ЦІКАВО?!
НЕ ВЖЕ БАР'ЄРОМ СТАЛИ ОТИХ ПАРУ ДЕСЯТКІВ ГРИВЕНЬ ВСТУПНИХ?

ФОРУМЧАНИ, ВІДГУКНІТЬСЯ - В ЧІМ САМЕ СПРАВА?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:03

1)29.85-30.85
2)20
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 23:39

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

1/
28,7 - 29,7

2/
7
Alex2007
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