Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Підсумки 9 етапу.
Курс на 31 грудня у Гагаріна.
Долярчик - 28.65-29,65
Фейслес - 27.99-28.99
Алекс2007 - 28.70-29.70
Чай - 29.85-31.05
Cкільки учасників буде у конкурсі.
Долярчик - 9
Фейслес - 5
Алекс2007 - 7
Чай - 20
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 01 лис, 2018 08:54
Підсумки 9 етапу.
Курс на 31 грудня у Гагаріна.
Долярчик - 28.65-29,65
Фейслес - 27.99-28.99
Алекс2007 - 28.70-29.70
Чай - 29.85-31.05
Cкільки учасників буде у конкурсі.
Долярчик - 9
Фейслес - 5
Алекс2007 - 7
Чай - 20
Додано: Чет 01 лис, 2018 08:58
10 Етап.З 1 листопада по 15 листопада.В гру вступають 10 учасників.Ставка - 70 грн .Задача - вказати курс з діапазоном в 0.75 грн.А учасники з попередніх етапів теж звужують свої прогнози по тому ж принципу.
Конкурс в конкурсі.
Який призовий фонд сформується для переможця.
а)500 грн
б)500-600
в)600-700
г)700-800
д)800-900
е)900-1000
ж)1000-1500
к)більше 1500
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