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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 08:54

Підсумки 9 етапу.
Курс на 31 грудня у Гагаріна.

Долярчик - 28.65-29,65
Фейслес - 27.99-28.99
Алекс2007 - 28.70-29.70
Чай - 29.85-31.05

Cкільки учасників буде у конкурсі.
Долярчик - 9
Фейслес - 5
Алекс2007 - 7
Чай - 20
tea
 
Повідомлень: 15994
З нами з: 15.11.08
Подякував: 420 раз.
Подякували: 2074 раз.
 
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4
3
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 08:58

10 Етап.З 1 листопада по 15 листопада.В гру вступають 10 учасників.Ставка - 70 грн .Задача - вказати курс з діапазоном в 0.75 грн.А учасники з попередніх етапів теж звужують свої прогнози по тому ж принципу.

Конкурс в конкурсі.
Який призовий фонд сформується для переможця.
а)500 грн
б)500-600
в)600-700
г)700-800
д)800-900
е)900-1000
ж)1000-1500
к)більше 1500
tea
 
Повідомлень: 15994
З нами з: 15.11.08
Подякував: 420 раз.
Подякували: 2074 раз.
 
Профіль
4
3
  #<1 ... 42434445
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