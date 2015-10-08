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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 08:54

Підсумки 9 етапу.
Курс на 31 грудня у Гагаріна.

Долярчик - 28.65-29,65
Фейслес - 27.99-28.99
Алекс2007 - 28.70-29.70
Чай - 29.85-31.05

Cкільки учасників буде у конкурсі.
Долярчик - 9
Фейслес - 5
Алекс2007 - 7
Чай - 20
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 08:58

10 Етап.З 1 листопада по 15 листопада.В гру вступають 10 учасників.Ставка - 70 грн .Задача - вказати курс з діапазоном в 0.75 грн.А учасники з попередніх етапів теж звужують свої прогнози по тому ж принципу.

Конкурс в конкурсі.
Який призовий фонд сформується для переможця.
а)500 грн
б)500-600
в)600-700
г)700-800
д)800-900
е)900-1000
ж)1000-1500
к)більше 1500
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:00

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

1) 28,90-29,65
2) ж)1000-1500
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:47

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

10 Етап:
1) 27.99-28.74
Знову не піднімаю нижній діапазон. Вже було й думав зрізати знизу, але дивлячись що коїться, я цю межу ще трохи притиримаю, бо у окремих банків й навіть продаж вже пробивав 28
2) а)500 грн
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 08:34

1)29.85-30.55
2)900-1000
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 23:17

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

1/
28.7 - 29.45

2/
в)600-700


только смысла в этих курсах очень мало. :lol:
чистая формальность :mrgreen:
Alex2007
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