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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:16

"... і будь тут мудрим!" ©

....передмова:
...ще влітку, коли почався конкурс, то Я ще тоді "бачив"(як інколи бачить Лібо чи Траст/Сінус :mrgreen:) а точніше" мав чуйку" на цифру 29,40(44) на кінець року.....
- а от останнім часом(місяць) вже важко повірити, що до кінця року перетнемо 29 :roll:
- хоч у нас - все можливо! :mrgreen:

... і Я, переважно, все в перший день "ріжу" свій прогноз...... - а тут, ще подумаю пару днів, а може і до 30-го подумаю :roll:

п. с.
... і чогось "конкурсу в конкурсі" нема :?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:31

  Alex2007 написав:На этот раз оставлю след первымм :mrgreen:

28.70-29.20

Сьогодні по ТБ рохповідали про недовиконання дохідної частини бюджету.Звідси - неочікувана ревальвація.
Найвпевненіше станом на момент в конкурсі має почуватись Фейслес.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 00:35

  tea написав:
  Alex2007 написав:На этот раз оставлю след первымм :mrgreen:

28.70-29.20

Сьогодні по ТБ рохповідали про недовиконання дохідної частини бюджету.Звідси - неочікувана ревальвація.
Найвпевненіше станом на момент в конкурсі має почуватись Фейслес.


Ну вообще то, по памяти, бытует мнение, что при невыполнении доходной части бюджета выгодна как раз таки ДЕвальвация.

Мне кажется дело в не в этом.
А дело в том что
1. НБУ достаточно неожиданно включил свои монетарные рычаги и минфин начал навязывать свои ОВГЗ - посадили на голодный грн. паек :mrgreen:
2. Банки, спокойно заполнившие свои расширенные с лета валютные позиции - начали сливать свою валюту (в прибыль естественно)
3. от девальвации спасло размещение еврооблиг в последний момент (и неважно что под 10%). Если бы этого размещения не было - то падение грн было бы. :!:
4. был ранний рост - фактически с июня, а если хорошо присмотреться - то дно того сезона было еще в апреле-мае около 26. Нестандартное для большинства дно - нестандартные и неожиданные верхние значения .

Вне конкурса: есть подозрения насчет 27.6 - 27.8 под елку. Январь и особенно февраль (на валютной либерализации) возможно продолжение роста - выше прошлых пиков.
Если не будет в это время - тогда уже после выборов гаранта. :arrow:
Alex2007
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