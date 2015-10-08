Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

tea написав: Alex2007 написав:
На этот раз оставлю след первымм
28.70-29.20
Сьогодні по ТБ рохповідали про недовиконання дохідної частини бюджету.Звідси - неочікувана ревальвація.
Найвпевненіше станом на момент в конкурсі має почуватись Фейслес.
Ну вообще то, по памяти, бытует мнение, что при невыполнении доходной части бюджета выгодна как раз таки ДЕвальвация.
Мне кажется дело в не в этом.
А дело в том что
1. НБУ достаточно неожиданно включил свои монетарные рычаги и минфин начал навязывать свои ОВГЗ - посадили на голодный грн. паек
2. Банки, спокойно заполнившие свои расширенные с лета валютные позиции - начали сливать свою валюту (в прибыль естественно)
3. от девальвации спасло размещение еврооблиг в последний момент (и неважно что под 10%). Если бы этого размещения не было - то падение грн было бы.
4. был ранний рост - фактически с июня, а если хорошо присмотреться - то дно того сезона было еще в апреле-мае около 26. Нестандартное для большинства дно - нестандартные и неожиданные верхние значения .
Вне конкурса: есть подозрения насчет 27.6 - 27.8 под елку. Январь и особенно февраль (на валютной либерализации) возможно продолжение роста - выше прошлых пиков.
Если не будет в это время - тогда уже после выборов гаранта.