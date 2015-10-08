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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:16

"... і будь тут мудрим!" ©

....передмова:
...ще влітку, коли почався конкурс, то Я ще тоді "бачив"(як інколи бачить Лібо чи Траст/Сінус :mrgreen:) а точніше" мав чуйку" на цифру 29,40(44) на кінець року.....
- а от останнім часом(місяць) вже важко повірити, що до кінця року перетнемо 29 :roll:
- хоч у нас - все можливо! :mrgreen:

... і Я, переважно, все в перший день "ріжу" свій прогноз...... - а тут, ще подумаю пару днів, а може і до 30-го подумаю :roll:

п. с.
... і чогось "конкурсу в конкурсі" нема :?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:31

  Alex2007 написав:На этот раз оставлю след первымм :mrgreen:

28.70-29.20

Сьогодні по ТБ рохповідали про недовиконання дохідної частини бюджету.Звідси - неочікувана ревальвація.
Найвпевненіше станом на момент в конкурсі має почуватись Фейслес.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 00:35

  tea написав:
  Alex2007 написав:На этот раз оставлю след первымм :mrgreen:

28.70-29.20

Сьогодні по ТБ рохповідали про недовиконання дохідної частини бюджету.Звідси - неочікувана ревальвація.
Найвпевненіше станом на момент в конкурсі має почуватись Фейслес.


Ну вообще то, по памяти, бытует мнение, что при невыполнении доходной части бюджета выгодна как раз таки ДЕвальвация.

Мне кажется дело в не в этом.
А дело в том что
1. НБУ достаточно неожиданно включил свои монетарные рычаги и минфин начал навязывать свои ОВГЗ - посадили на голодный грн. паек :mrgreen:
2. Банки, спокойно заполнившие свои расширенные с лета валютные позиции - начали сливать свою валюту (в прибыль естественно)
3. от девальвации спасло размещение еврооблиг в последний момент (и неважно что под 10%). Если бы этого размещения не было - то падение грн было бы. :!:
4. был ранний рост - фактически с июня, а если хорошо присмотреться - то дно того сезона было еще в апреле-мае около 26. Нестандартное для большинства дно - нестандартные и неожиданные верхние значения .

Вне конкурса: есть подозрения насчет 27.6 - 27.8 под елку. Январь и особенно февраль (на валютной либерализации) возможно продолжение роста - выше прошлых пиков.
Если не будет в это время - тогда уже после выборов гаранта. :arrow:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 16:26

  Alex2007 написав:
  tea написав:
  Alex2007 написав:На этот раз оставлю след первымм :mrgreen:

28.70-29.20

Сьогодні по ТБ рохповідали про недовиконання дохідної частини бюджету.Звідси - неочікувана ревальвація.
Найвпевненіше станом на момент в конкурсі має почуватись Фейслес.


Ну вообще то, по памяти, бытует мнение, что при невыполнении доходной части бюджета выгодна как раз таки ДЕвальвация.


Так.Але що робити,коли на міжбанку пропозиція вище попиту.В такому випадку девальвації добитись важко.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:52

Вне конкурса: 27,6 - 27,8 под ёлочку не будет - будет выше 28ми а вот насколько выше - на 30, 50 или 70 копеек - это вопрос.
ЗЫ: всегда внимательно относился к прогнозам Чая, но в этот раз он, видимо, таки погорячился со своими 29,85...
asti
 
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