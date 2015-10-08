Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Додано: Нед 18 лис, 2018 00:35

tea написав: Alex2007 написав: На этот раз оставлю след первымм



28.70-29.20 На этот раз оставлю след первымм28.70-29.20

Сьогодні по ТБ рохповідали про недовиконання дохідної частини бюджету.Звідси - неочікувана ревальвація.

Найвпевненіше станом на момент в конкурсі має почуватись Фейслес. Сьогодні по ТБ рохповідали про недовиконання дохідної частини бюджету.Звідси - неочікувана ревальвація.Найвпевненіше станом на момент в конкурсі має почуватись Фейслес.

Ну вообще то, по памяти, бытует мнение, что при невыполнении доходной части бюджета выгодна как раз таки ДЕвальвация.Мне кажется дело в не в этом.А дело в том что1. НБУ достаточно неожиданно включил свои монетарные рычаги и минфин начал навязывать свои ОВГЗ - посадили на голодный грн. паек2. Банки, спокойно заполнившие свои расширенные с лета валютные позиции - начали сливать свою валюту (в прибыль естественно)3. от девальвации спасло размещение еврооблиг в последний момент (и неважно что под 10%). Если бы этого размещения не было - то падение грн было бы.4. был ранний рост - фактически с июня, а если хорошо присмотреться - то дно того сезона было еще в апреле-мае около 26. Нестандартное для большинства дно - нестандартные и неожиданные верхние значения .Вне конкурса: есть подозрения насчет 27.6 - 27.8 под елку. Январь и особенно февраль (на валютной либерализации) возможно продолжение роста - выше прошлых пиков.Если не будет в это время - тогда уже после выборов гаранта.